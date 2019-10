Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat ca luni va primi primele detalii legate de Corpul de control, pe care l-a trimis atat la Tarom, cat și la Ministerul Transporturilor. Ea a mai spus ca a discutat cu Razvan Cuc și ca nu crede ca acesta ar fi luat o decizie care sa o puna pe ea intr-o situație neplacuta.”Miine…

- Premierul interimar Viorica Dancila a declarat vineri, in localitatea brasoveana Sacele, ca va fi neiertatoare privind masurile care ar putea fi luate in urma verificarilor pe care Corpul de control al premierului le face la Ministerul Transporturilor si Tarom, in cazul disputei dintre ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a spus, vineri, la Sacele, in județul Brașov, ca va fi neiertatoare daca se va dovedi ca cineva a greșit in cazul scandalului dintre fosta directoare a Tarom, Madalina Mezei, și ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, transmite Mediafax.Intrebata vineri de jurnaliști,…

- Razvan Cuc și Madalina Mezei vor susține declarații de presa dupa ce DNA s-a autosesizat vineri in cazul acuzațiilor ca ministrul Transporturilor i-ar fi cerut fostei directoare Tarom sa rețina avioanele la sol in ziua moțiunii de cenzura.Prima care va ieși la declarații va fi Madalina Mezei,…

- Madalina Mezei, fost director general al TAROM, a declarat vineri pentru AGERPRES ca a fost chemata luni dimineata la DNA, in calitate de martor, dupa ce aceasta l-a acuzat pe ministrul interimar al Transporturilor, Razvan Cuc, ca in ziua motiunii de cenzura i-a cerut sa retina aeronave la sol.…

- Acțiunea de control vizeaza activitatea din perioada 1 ianuarie 2019-prezent. Mai exact va fi verificata respectarea prevederilor legale privind regulile de guvernanța corporativa la nivelul TAROM SA, respectarea prevederilor legale privind operarea aeronavelor din flota TAROM SA. De asemenea,…

- Consiliul de Administratie al Tarom precizeaza ca Madalina Mezei a fost revocata din functia de director general al companiei intrucat nu a reusit sa duca la indeplinire hotararile CA, ale AGA si nici anumite obligatii care ii reveneau.