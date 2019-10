Stiri pe aceeasi tema

- El a avut un schimb de replici in contradictoriu cu directorul Romsilva, Gheorghe Mihailescu, dupa ce acesta din urma a ironizat posibilitatea ca un volum de 38 de milioane de metri cubi de lemn sa fie taiat in fiecare an in padurile din Romania, dupa cum reiese din raportul realizat de Inventarul…

- Departamentul de comert exterior al Camerei de Comert a Austriei, AdvantageAustria, organizeaza joi o conferinta referitoare la administrarea durabila a padurilor.La eveniment urmeaza sa participe directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihailescu, presedintele Asociatiei Administratorilor…

- Cifra de afaceri a companiilor locale care activeaza in sectorul agriculturii va crește cu aproape jumatate de miliard de euro in 2019, plasand agricultura printre sectoarele strategice ale economiei romanești, conform estimarilor specialiștilor KeysFin. Cu toate acestea, rezultatele ar fi putut fi…

- Senatorul USR Mihai Goțiu ii cere demisia directorului general al Romsilva, Gheorghe Mihailescu, acuzandu-l ca neaga majoritatea taierilor ilegale de paduri din Romania și ca astfel este complice la acestea, potrivit Mediafax."Sunt absolut mincinoase și sfidatoare afirmațiile șefului Romsilva,…

- "La anu' ne propunem sa recoltam din padurile statului 9,5 milioane de metri cubi, ceea ce reprezinta 1% din cat exista. Va imaginati dvs. ca aceasta resursa este vulnerabila daca culegi fructe de 1%? Din aceste considerente va spun ca padurile nu sunt in pericol in Romania. Padurile sunt frumoase,…

- Plenul Parlamentului European a aprobat miercuri, cu larga majoritate, raportul deputatului european Siegfried Mureșan (PPE / PNL) privind alocarea a 8,19 milioane de euro pentru despagubiri in urma inundațiilor care au afectat nord-estul Romaniei in vara anului 2018. Raportul a fost aprobat cu 645…

- Procurorii din Braunschweig i-au acuzat oficial de manipularea bursei pe Herbert Diess – șeful Volkswagen, pe Martin Winterkorn – fostul director al grupului și pe Hans Dieter Poetsch – președintele acestuia, in scandalul privind trucarea emisiilor de noxe. Aceștia sunt acuzați nu in mod intenționat…

- Compania Zarea a preluat marca Sange de Taur, detinuta de Domeniile Tohani, ca parte a strategiei de optimizare a portofoliului de produse cu rulaj ridicat, in ideea consolidarii relatiei cu distribuitorii locali si retelele de magazine, arata un comunicat de presa al companiei. ''Brandul…