Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul fraudelor care vizau universitați de elita din Statele Unite ale Americii, in care sunt implicate și actrițele Felicity Huffman și Lori Loughlin, va deveni subiectul unui serial, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Detalii mai puțin știute! Cu ce se ocupa fiica miliardarului…

- Procurorii cer inchisoare pentru Felicity Huffman si alti parinti care au dat mita pentru a-si inscrie copiii la universitati americane de top. Huffman si alte 13 persoane au acceptat sa pledeze vinovat la acuzatia de participare la ceea ce anchetatorii au denumit “cea mai mare frauda privind admiterea…

- Felicity Huffman, actrița din ”Neveste disperate” recunoaște ca a dat mita pentru ca fiica ei sa studieze la o universitate americana de elita. Actrița regreta fapta și este pregatita sa pledeze „vinovata”. Actrița este inculpata intr-un proces de dare de mita , alaturi de alți parinți, printre care…

- Premierul britanic Theresa May va incerca sa convoace de urgenta, miercuri, un summit la nivel european care sa stabileasca cum se va realiza iesirea Marii Britanii din UE. Oficialul de la Londra i-a transmis, la finalul saptamanii trecute, o scrisoare presedintelui Consiliului European, Donald…

- Omul de afaceri Adrian Sarbu a ajuns, vineri dimineața, la sediul DNA. Fostul șef al Pro TV este audiat de procurorii anticorupție, relateaza Antena3. La intrare in sediul Direcției Naționale Anticorupție, Sarbu a precizat ca va face declarații dupa discuțiile cu procurorii. Adrian Sarbu a mai fost…

- Actritele americane Felicity Huffman si Lori Loughlin s-au prezentat miercuri in fata unui tribunal din Boston, dupa ce au fost inculpate in amplul scandal al mitei platite de parinti instariti pentru a cumpara copiilor lor locuri in universitati de prestigiu, potrivit AFP. Actritele,…

- Schema, veche de mai mulți ani, prin care copiii familiilor bogate din Statele Unite erau admiși in școli de elita, a fost data in vileag marți. In 2011, William ”Rick” Singer, acuzat de FBI de inșelaciune, a inceput prin a modifica dosarele de admitere ale studenților. Acesta edita foto pozele…

- Actrita Lori Loughlin, cunoscuta din "Fuller House", si Felicity Huffman din serialul "Desperate Housewifes" se afla printre zecile de persoane acuzate ca au dat mita, intre 200.000 si 6,5 milioane de dolari, pentru a-si inscrie copiii la universitati de elita, potrivit Variety. Doua sute de agenti…