- Rusia a cerut o intrunire a Consiliului de Securitate al ONU pentru a se discuta despre faptul ca Marea Britanie a acuzat Moscova ca s-ar afla in spatele otravirii fostului spion rus, Sergei Skripal, conform ambasadorului rus la ONU, Vassily Nebenzia, informeaza Reuters.

- Germania este dispusa sa se angajeze in dialog cu Rusia in pofida conflictului din jurul presupusului atac cu arme chimice impotriva unui fost spion rus in Marea Britanie, care a dus la expulzari reciproce de diplomati de catre Moscova si capitalele vestice, relateaza agentia germana de presa dpa.…

- Moscova a anuntat sambata ca Marea Britanie va trebui sa-si reduca personalul diplomatic in Rusia cu peste 50 de persoane in cadrul cazului Skripal care a cauzat o grava criza cu tarile occidentale, relateaza AFP.'Rusia a sugerat paritatea. Partea britanica are un excedent de peste 50 de persoane',…

- Guvernul de la Londra studiaza posibilitatea aprobarii cererilor Moscovei privind acordarea de acces consular pentru Iulia Skripal, fiica fostului spion rus care a fost grav ranita in urma atacului neurotoxic de la Salisbury, atribut Rusiei, insa Moscova neaga acuzatiile, informeaza agentia Reut

- Ministerul de Externe de la Moscova a anuntat ca Rusia a decis sa expulzeze alti peste 50 de diplomati britanici dupa ce Marea Britanie si o serie de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, au expulzat peste 150 de oficiali rusi in urma atacului neurotoxic de la Salisbury.

- Bulgaria nu va expulza diplomati rusi ca raspuns la atacul cu un agent neurotoxic asupra unui fost dublu agent rus in Marea Britanie, pentru care guvernul de la Londra a acuzat Moscova, a declarat vineri premierul Boiko Borisov, potrivit Reuters. Borisov a spus ca Bulgaria, care detine…

- Austria ar putea juca un rol de mediere in criza internationala dintre Rusia si Occident izbucnita ca urmare a otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, a declarat joi ministrul de externe austriac Karin Kneissl, explicand refuzul Vienei de a expulza diplomati rusi, relateaza…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat ca Rusia a subestimat reactia internationala la atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus aflat in Marea Britanie, despre care Londra sustine ca a fost orchestrat de Moscova, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, va anunța marți dupa-amiaza ”masuri ca reacție la folosirea agetului neurotoxic” pentru otravirea fostului spion rus Srghei Skripal in Marea Britanie, a anunțat Organizația Nord-Atlantica intr-un comunicat,…

- 48 dintre persoanele expulzate sunt diplomati de la Ambasada Rusiei, iar 12 sunt rusi care lucreaza la Organizatia Natiunilofr Unite. Tarile membre UE au convenit vineri sa adopte noi masuri punitive impotriva Rusiei dupa atacul neurotoxic in urma caruia fostul spion rus Sergei Skripal si…

- Moscova nu este multumita de pozitia statelor europene in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal in Marea Britanie, calificand reactia UE ca "imprevizibila si agresiva" conform agentiei RIA care citeaza Kremlinul, transmite News.ro.

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- Cei 23 de diplomați ruși declarati indezirabili au fost expulzati astazi din Marea Britanie. Potrivit autoritaților de la Moscova, oficialii vor parasi tara impreuna cu familiile lor. In total, este vorba despre 80 de cetateni ai Rusiei.

- Rusia a blocat o ședința a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la problema respectarii drepturilor omului in Siria, anunța Reuters. Adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la ONU, Ghenadi Kuzmin, a declarat ca Moscova nu vede niciun motiv pentru aceasta intrunire, pentru ca drepturile…

- Administratia Vladimir Putin a exprimat regret, luni seara, ca Uniunea Europeana a preferat solidaritatea cu Guvernul de la Londra in defavoarea obiectivitatii, in cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie.

- Uniunea Europeana si-a exprimat „solidaritatea totala” fata de Regatul Unit in investigatia privind otravirea fostului spion rus, Sergei Skripal si a fiicei sale in Salisbury, scrie BBC.In cadrul unui comunicat, Consiliul pentru afaceri externe al UE condamna „actul ilegal si iresponsabil”…

- Uniunea Europeana condamna cu fermitate atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia si trateaza cu maxima seriozitate acuzatiile britanice impotriva Rusiei, se arata intr-o declaratie comuna difuzata in cursul unei reuniuni a ministrilor de externe din…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, a declarat la BBC ca Londra dispune de „dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita Noviciok“ cu care a fost otravit fostul spion rus…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters, informeaza agerpres.ro. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse…

- Procurorii rusi au declansat, vineri, anchete in cazul tentativei de asasinat asupra Iuliei Skripal, fiica fostului spion rus Serghei Skripal, si in privinta mortii suspecte a omului de afaceri Nikolai Gluskov, ambele evenimente avand loc in Marea Britanie, relateaza site-ul

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Un fost spion rus a povestit ca a fost si el victima unei tentative de otravire, cand incerca sa isi faca pierdute urmele in Noua Zeelanda, iar acum autoritatile ancheteaza cazul. Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care…

- Criza internaționala provocata de tentativa de ucidere a unui fost agent secret rus și a fiicei sale, in Marea Britanie, ia amploare. Moscova a anunțat ca va expulza un numar de diplomati britanici dupa ce Londra a trimis acasa 23 de diplomați ruși.

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile,

- O reuniune a Consiliului de Securitate a ONU pe tema otravirii fostului spion Serghei Skripal in Anglia urmeaza sa aiba loc miercuri, la ora 19.00 GMT (21.00, ora Romaniei), a anuntat presedintia olandeza a celei mai inalte instante a Natiunilor Unite, relateaza AFP.Citește și: Acum s-a aflat!…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Moscova nu va raspunde la ultimatumul Guvernului de la Londra pana nu primeste mostre din substanta chimica folosita in atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent dublu rus, a anuntat Ambasada Rusiei in Marea Britanie, potrivit agentiei Reuters.

- "Impartasesc parerea" secretarului Apararii, Jim Mattis, si a sefului Statului Major Interarme american, Joe Dunford, care considera ca este in interesul Statelor Unite sa fie pastrat acest acord, a declarat in fata unei comisii a Senatului comandantul fortelor americane in Orientul Mijlociu, generalul…

- Uniunea Europeana și SUA sunt alaturi de Marea Britanie, dupa ce premierul Theresa May a dat un ultimatum Moscovei. Oficialii ruși au timp pana diseara sa ofere explicații privind otravirea fostului spion Serghei Skripal.

- Otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia 'nu este problema' Rusiei, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. Potrivit mai multor publicatii britanice, premierul britanic Theresa May, care va…

- Theresa May a convocat luni o reuniune a Consiliului de Securitate nationala, dupa otravirea fostului agend dublu Serghei Skripal, in conditiile in care autoritatile sunt sub focul criticilor pentru ca au asteptat o saptamana inainte de a oferi sfaturi sanitare, scrie AFP.

- Autoritatile britanice discuta cu cele americane si cu aliatii europeni masurile de riposta la care s-ar putea recurge daca se dovedeste ca Rusia este in spatele atacului cu un agent neurotoxic impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia.

- In ultimele zile, scandalul internațional care ține primele pagini ale ziarelor se refera la agentul dublu Serghei Skripal. Dupa ce barbatul și fiica sa au fost la un pas de moartea, Marea Britanie a avertizat Rusia ca nu va sta deoparte, și va acționa „fara ezitare” pentru a-i aduce pe cei vinovați…

- Moscova a denuntat miercuri acuzatiile ''fara temei'' la adresa sa dupa presupusa otravire a unui spion rus in Marea Britanie, acuzatii ce vizeaza, in opinia sa, ''sa stimuleze campania antiruseasca'', relateaza AFP. Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- Un convoi umanitar a ajuns in Ghouta Orientala, dar articolele medicale nu au putut sa ajunga la raniți. Un convoi cu ajutoare umanitare a reușit, luni, sa ajunga in Ghouta Orientala (enclava siriana controlata de rebeli) pentru prima data, dupa inceperea sangeroasei ofensive a forțelor guvernamentale,…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- Moscova se va opune incercarilor Occidentului de a implementa planuri vizand schimbarea regimului in Siria, a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut joi Consiliului…