Stiri pe aceeasi tema

- "Am urmarit cu mare atentie ceea ce s-a intamplat in aceste zile la Valea Uzului. Nu m-am pronuntat public cu privire la acest subiect pentru ca nu am dorit sa contribui la escaladarea situatiei, dar impreuna cu colegii mei din Guvern am actionat pentru ca lucrurile sa revina la normal si sa gasim solutii…

- Viorica Dancila a spus ca Guvernul a cautat solutii pentru situatia de la Valea Uzului, unde joi mai multi maghiari au fost loviti de un grup de romani, care a rupt poarta cimitirului, iar una dintre propuneri vizeaza preluarea administrarii Cimitirului eroiilor de catre Ministerul Apararii Nationale,…

- Premierul Viorica Dancila solicita respectarea simbolurilor statale ale României si normele de ordine publica si face apel la responsabilitate în ceea ce priveste actiunile si declaratiile politice referitoare la situatia din Valea Uzului, potrivit unui

- Premierul Viorica Dancila solicita ferm respectarea simbolurilor statale ale Romaniei și normele de ordine publica și face apel la responsabilitate in ceea ce privește acțiunile și declarațiile politice referitoare la situația din Valea Uzului. “Am urmarit cu mare atenție ceea ce s-a intamplat in aceste…

- Premierul Viorica Dancila solicita ferm respectarea simbolurilor statale ale Romaniei și normele de ordine publica și face apel la responsabilitate in ceea ce privește acțiunile și declarațiile politice referitoare la situația din Valea Uzului, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului.„Am…

- UDMR solicita, miercuri, intervenția urgenta a Guvernului pentru soluționarea problemei cimitirului din Valea Uzului, dupa ce prefectul județului Bacau a emis o adresa prin care arata ca cimitirul nu este in domeniul public al localitații Darmanești, anunța Mediafax.Potrivit unui comunicat…

- Premierul Viorica Dancila s-a separat de președintele PSD, Liviu Dragnea, aproape la fel de mult ca predecesorii ei, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, a spus gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi24. El a identificat și declarația prin care a ieșit la iveala „nesupunerea totala” a Vioricai Dancila.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca va merge la referendumul privind justitia declansat de presedintele Klaus Iohannis, insa daca partidul va lua o alta decizie in aceasta privinta, ea o va urma. "Eu cred ca referendumul nu are sorti de izbanda. (...) Nu cred. Si sa va spun de ce. M-am uitat…