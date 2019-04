Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile intre Guvernul britanic si opozitia laburista in vederea ajungerii la o intelegere cu privire la Brexit sunt productive, insa premierul Theresa May este necesar sa revina asupra ”liniilor rosii”, a apreciat duminica un purtator de cuvant al Partidului Laburist, relateaza Reuters, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri, intr-o intalnire cu mai mulți parlamentari, ca iși poate indeplini promisiunea de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana daca aceștia vor sprijini acordul negociat de ea cu Blocul comunitar, informeaza Reuters potrivit mediafax. Guvernul…

- Peste un milion de persoane au semnat o petitie pe website-ul parlamentului britanic in care solicita guvernului de la Londra sa revoce notificarea oficiala privind intentia de retragere a Regatului Unit din UE. ''Guvernul a susţinut constant că ieşirea din UE este voinţa poporului.…

- ''Guvernul a sustinut constant ca iesirea din UE este vointa poporului. Noi trebuie sa punem capat acestei afirmatii prin a demonstra puterea sprijinului public acum pentru ramanerea in Uniunea Europeana'', se arata in textul petitiei.Atragand mii semnaturi in fiecare minut, petitia a fost…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a lansat sambata, in discursul susținut la Snagov, noi atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis. Dragnea a spus ca a "constatat ca lui Iohannis ii e lene și sa vorbeasca", reacție la faptul ca șeful statului s-a oprit de mai multe ori in timpul discursului de la…

- Premierul britanic, Theresa May, va prezenta, luni, un plan de investitii in valoare de 1,6 miliarde de lire sterline pentru stimularea cresterii economice in comunitatile care sustin Brexit-ul. Despre acest lucru ministrii afirma ca nu reprezinta o mita pentru a obtine sprijin in parlament…

- O situație incredibila se regasește in actuala Lege a bugetului. Dupa ce Guvernul a impins la maxim finanțarea de la bugetul de stat pentru partidele politice s-a ajuns ca PSD sa aiba un buget mai mare decat al Direcției Naționale Anticorupție.Citește și: ALERTA - ICCJ, lovitura pentru DNA…

- Scandalul pe buget este departe de a lua sfarsit. Liviu Dragnea a cerut reducerea sumelor alocate Serviciilor secrete si redistribuirea acestora in Sanatate. Propune un program pentru copii carora sa li se...