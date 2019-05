Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Regional al Alesilor Locali din Tinutul Secuiesc au precizat ca se delimiteaza de actiunea de acoperire cu saci de plastic a crucilor din Cimitirul International Valea Uzului si de persoanele participante, considerand ca a fost vorba despre o provocare care a avut ca scop discreditarea maghiarilor.

- O adevarat rasturnare de situație in scandalul-monstru care a explodat pe piața din Romania! O serie de informații-bomba ținute la secret de Poliția Romana au fost facute publice.Chiar daca oamenii legii ne-au declarat ca... Citește AICI ce informații-BOMBA ținute la SECRET de Poliție, in scandalul-monstru…

- Un startup de mobilitate urbana cu bicilete electrice, care are printre cofondatori și un antreprenor originar din Romania, a obținut o finanțare de 20 de milioane de dolari, scrie joi presa americana de business și tehnologie.

- Fostul director al companei franceze producatoare de carne Spanghero a fost condamnat de justiția din Franța la doi ani de inchisoare, inclusiv 18 luni cu suspendare, in dosarul in care era judecat impreuna cu alți trei oameni in scandalul vanzarii carnii de cal, provenita cea mai mare parte a ei din…

- Ministerul Finantelor propune majorarea cu 4 miliarde de euro a Programului - cadru de emisiuni de titluri de stat Medium Term Notes (MTN), de la 27 la 31 miliarde de euro, pentru acoperirea nevoilor de de finantare pe pietele externe pentru perioada 2019-2020, potrivit unui proiect de hotarare publicat…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu vrea sa semneze vreun act"Dupa ce ca nu da ordonante sa il scape de proces Ministrul Toader Tudorel nici nu semneaza documentele pentru Fondul Jafului Suveran ( niste miliarde de euro care trebuie furate din Romania)…

- Președintele Asociației Procurorilor din Romania, Elena Iordache, transmite luni un comunicat de presa cu privire la prevederile Ordonanței de urgența nr. 7/2019 care au suscitat reacții de nemulțumire.Vlad Cosma susține l-a anunțat pe Robert Cazanciuc din 2014 despre presupusele abuzuri de…

- Comisia Europeana suspecteaza existenta unui cartel in industria somonului. Astfel au fost demarate mai multe controale la diverse companii.Citește și: SURSE - Olguța Vasilescu a refuzat in PSD fotoliul de europarlamentar. Unde se 'refugiaza' fostul ministru Oficialii Comisiei Europene…