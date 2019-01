Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca "orice atac împotriva Bancii Naționale nu arata decât un singur lucru - ca PSD vrea sa puna mâna și pe BNR, iar infractorul Dragnea vrea sa-l puna în fruntea bancii centrale pe infractorul Vâlcov”."Orice atac împotriva…

- Scandalul ROBOR escaladeaza dupa ce BNR a anunțat vineri ca indicele Robor la 3 luni a urcat la 3,11%, cel mai mare nivel din ultimele sapte saptamani. Președintele comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, il acuza pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, ca face un „un joc mizarabil” pentru a obține…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR. Senatorul ALDE Daniel Zamfir…

- Deputatul PNL Florin Roman ii solicita, printr-un comunicat de presa, ministrului Finanțelor sa vina de urgența in Guvern și in Parlament cu bugetul de stat.„Am adresat o interpelare ministrului Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, inca din noiembrie anul trecut, in care solicitam un raspuns…

- Presedintele PNL a declarat, in cadrul unei interventii telefonice la B1 TV, ca opozitia a introdus suplimentar proiectul de demitere al lui Florin Iordache pentru a nu-i permite acestuia sa conduca sedinta, situatie in care nu ar mai fi avut dreptul de a prezida sedinta. „Noi am introdus suplimentar…

- "Olguta Vasilescu lanseaza ziua si minciuna. Disperata ca nu este numita in functie de presedinte, cauta orice pretext ca sa se lege de presedinte. Presedintele nu a avut nicio legatura cu subiectul, iar Olguta Vasilescu nu face decat sa lanseze minciuni fara niciun fel de acoperire in realitate",…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca, daca PSD doreste sa dea legea de amnistie si gratiere "ca sa-l scape pe infractorul Dragnea de puscarie" si sa dea legi ca sa-i tina pe romani cu forta in interiorul granitelor, atunci "aceasta guvernare, aceasta abordare pesedista este una antiromaneasca".…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara pentru MEDIAFAX, ca, in cazul in care valiza cu documente Tel Drum exista, atunci ea trebuie sa fie pusa la dispoziția DNA, deoarece este un dosar constituit la Direcția Naționala Anticorupție."Daca exista o astfel de valiza, atunci…