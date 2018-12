Aplicarea, din 4 decembrie, a noului cod rutier din Italia a starnit scandal. Italienii limiteaza circulația mașinilor inmatriculate in strainatate de catre șoferii care au, de cel puțin 60 de zile, reședința in Italia. Pe scurt, daca nu ești turist, ci rezident in țara lor, inmatriculeaza-ți mașina acolo, platește impozitul și asigurarile la noul domiciliu din UE. Mi se pare corect, și la nemți se procedeaza tot așa, cu un termen de grație mai lung. Chiar și directiva UE se pronunța in acest sens. Sa fi scapat italienilor, situația cu numerele romanești, de sub control?