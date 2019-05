Catalin Codreanu, reprezentat al companiilor Uber, Clever, Bolt, dar și reprezentant al Coaliției pentru Economie Digitala, a trimis o scrisoare catre premierul Viorica Dancila și catre liderul PSD, Liviu Dragnea.

”Am ajuns intr-o situație in care suntem cumva fara ieșire. De joia trecuta de cand au intrat in vigoare modificarile la legea taximetriei traim un haos pe strazi și in trafic. In prima zi a intrarii in vigoare a acestor modificari, pe cele trei aplicații de ride shareing, au fost cu 25% mai puțini șoferi, iar timpii de așteptare au crescut cu cel puțin 10 minute. Astazi vorbim…