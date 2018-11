Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a dezvaluit in direct la postul de televiziune B1TV ca el nu l-ar revoca pe procurorul general, Augustin Lazar, daca ar fi in locul actualului președinte Iohannis. „In mod categoric nu l-aș revoca pe Augustin Lazar. Mai ales ca daca vorbim de legislație procurorul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca in dosarul de numire a lui Augustin Lazar in functia de procuror general, aflat la MJ, s-a identificat o ordonanta de clasare pentru un dosar deschis in anul 2013 pe numele presedintelui Klaus Iohannis, la acea vreme primar al municipiului Sibiu. Ministrul…

- Ministrul Justitiei afirma ca nu va pleca, marti, de la minister pana cand nu va oferi raspunsurile legate de dosarul de candidatura al procurorului general, Augustin Lazar. El a precizat ca a vorbit de acest dosar, si nu de mapa profesionala. "De unde, ma rog, pornirea aceasta de a face deosebirea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca nu va pleca, marti, de la minister pana cand nu va oferi raspunsurile legate de dosarul de candidatura al procurorului general, Augustin Lazar. El a precizat ca a vorbit tot timpul de acest dosar, si nu de mapa profesionala. "Si atunci iti pui intrebarea:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca s-a referit la dosarul de candidatura al procurorului general Augustin Lazar si nu la mapa profesionala, atunci cand a spus ca in acel dosar exista rezolutia de clasare care-l priveste pe seful statului Klaus Iohannis.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat raportul privind evaluarea procurorului general, Augustin Lazar. Dupa citirea raportulului a concluzionat ca cere revocarea lui Augustin Lazar. Later edit: Asa cum a promis, ministrul Justitiei a...

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, considera indreptatita procedura de evaluare a procurorului general Augustin Lazar, demarata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. El a declarat, sambata, la Neptun, ca o evaluare nu inseamna neaparat ca procurorul general a gresit. 'Eu…

- Dacian Cioloș considera ca ministrul Justiției incearca sa puna presiune pe dosarul legat de protestele violente din 10 august, prin anunțul legat de evaluarea activitații procurorului general. „Sub pretextul evaluarii procurorului general al Romaniei, care e responsabilitatea in primul rand a Consiliului…