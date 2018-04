Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a anuntat, in sedinta plenului Consiliului de miercuri, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectia Judiciara, CSM si Parchetul General au incheiat protocoale cu serviciile, celelalte entitati din justitie neavand astfel de protocoale.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O dezvaluire careia nu i s-a dat cuvenita atenție a fost facuta in urma cu circa doua saptamani. De catre o fosta judecatoare, fost ofițer al Serviciului Roman de Informații. Și anume faptul ca au fost organizate de serviciul secret tabere de instruire a procurorilor și…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si Inspectia Judiciara (IJ) au incheiat protocoale cu Serviciul Roman de Informatii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse...

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si Inspectia Judiciara (IJ) au incheiat protocoale cu Serviciul Roman de Informatii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, este verificata de Inspecția Judiciara, anunța luni Antena3. Potrivit sursei citate, inspectorii judiciari au primit o sesizare din partea jurnaliștilor luju.ro și urmeaza sa faca verificari asupra unui comunicat emis pe data de 27 ianuarie 2017 de catre DNA. In acel…

- Inspectia Judiciara urmeaza sa faca verificari in ceea ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi, dupa ce jurnalistii de la Luju au depus o sesizare in care o acuza pe aceasta ca a mintit in ianuarie 2017, cand a spus ca nu exista un protocol intre DNA si SRI, anunța Mediafax . Luju.ro a depus la Inspectia…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat, vineri, pe Facebook, ca aprecieaza desecretizarea protocolului din 2009 dintre SRI si Parchetul General. El a precizat ca va aprecia, insa, si continuarea desecretizarilor. “Apreciem desecretizarea Protocolului SRI – Parchetul General – adevarul trebuie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca apreciaza desecretizarea Protocolului dintre SRI si Parchetul General, precizand ca "adevarul trebuie sa iasa la suprafata". "Apreciem desecretizarea Protocolului SRI - Parchetul General - adevarul trebuie sa iasa la suprafata! Vom aprecia continuarea…

- Documentul incalca normele constitutionale si internationale Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, judecatoarea Dana Girbovan, realizeaza o prima analiza dura a protocolului de colaborare dintre SRI si Parchetul General, publicat vineri, 30 martie, dupa desecretizare. Potrivit…

- "Se lucra in echipele comune ori in aceste echipe comune, tintele erau luate de Serviciu in atentia sa. Cheltuielile facute de SRI erau imputabile ca si cheltuieli judiciare, adica intrau in sarcina statului, indiferent daca Serviciile nu gaseau nimic. Un lucru mizerabil e ca Parchetul, cu toate…

- Serviciul Roman de Informații a publicat, vineri, protocolul incheiat cu Parchetul General. CITEȘTE AICI DOCUMENTUL. The post A fost publicat protocolul de colaborare intre SRI și Parchetul General / DOCUMENT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Protocolul dintre SRI si Parchetul General va fi publicat vineri, a anuntat, joi seara, Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al SRI. Protocolul urmeaza sa fie publicat pe site-ul Serviciului Roman de Informatii. “Maine (vineri – n.r.) va fi publicat protocolul din 2009, dintre Parchetul General si…

- Protocolul de colaborare incheiat de Serviciul Roman de Informatii (SRI) cu Parchetul General in anul 2009 va fi publicat in cursul zilei de vineri pe site-ul institutiei, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, intr-un interviu difuzat de postul B1 TV. “Protocoalele reprezinta…

- Petru Bogdan Cojocaru, ministrul comunicatiilor si societatii informationale, a decis numirea lui Costin Tudor in funcția de director general al companiei Poșta Romana, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia va fi validata luni, intr-o ședința a Consiliului de Administrație al companiei. Posta…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) a anuntat, miercuri, ca sustine demersul Sectiei pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a transmite Comisiei Europene o scrisoare prin care sa ceara clarificari referitoare la solicitarile de informatii privind anumite dosare…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, sunt audiați, miercuri, de la ora 10.00, in Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Audierile nu sunt publice. “Este o procedura care nu este…

- "Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind verificarea anumitor aspecte legate de protocoalele clasificate incheiate intre institutiile judiciare si Serviciul Roman de Informatii, precum si solicitarea ministrului justitiei de demarare a procedurii…

- Parchetul General a transmis, marți, ministrului justiției Tudorel Toader și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) protocoalele clasificate incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI). “Avand in vedere decizia luata astazi (marți – n.r.) de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa comunice urmatoarele: Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind verificarea anumitor aspecte legate de protocoalele clasificate…

- Consiliul Uniunii Europene a stabilit ca dorește ca urmatoarele alegeri pentru Parlamentul European sa aiba loc in perioada 23-26 mai 2019, potrivit unui comunicat al instituției. La 20 martie 2018, Consiliul a hotarat sa consulte Parlamentul cu privire la un proiect de decizie a Consiliului de stabilire…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anunțul a fost facut luni de presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- La doar cateva zile de cand premierul solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii ale statului, s-a aflat ca ministrul Justitiei formuleaza o solicitare in acest sens, adresata procurorului general Lazar, vizand concret desecretizarea protocoalelor…

- Comunicat de presa privind solicitarea ministrului justitiei, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, de demarare a procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii, precum si informatii despre existenta acestora.

- Prim-ministrul Viorica Dancila va solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informații și DNA, precum și cu alte instituții ale statului. Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic…

- Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, va fi urmarit penal de Parchetul General intr-un dosar inchis anul trecut. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis plangerea fostului secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Mihai Sova, impotriva soluției de clasare dispuse, in toamna…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, a fost audiat, marți, timp de aproximativ opt ore, in Comisia pentru controlul activitații Serviciului Roman de Informații (SRI). “Am facut din SRI o instituție moderna, (…)am servit statul vertical, (…)am raspuns și intrebarilor unor…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, susține ca inregistrarile care au aparut in mass-media arata ca sunt probleme in privința conduitei unor procurori și aceștia nu pot fi acceptați in sistem. Lazar a explicat ca Parchetul General va achiziționa un sistem de transcriere automata a declarațiilor…

- Secția pentru judecatori a Consilului Superior al Magistraturii (CSM) a respins, joi, candidatura magistratului Mirela Sorina Popescu la un nou mandat pentru șefia Secției Penale a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Motivul: judecatoarea nu a reușit sa treaca testul interviului, susținut in…

- Instanta suprema a decis, luni, respingerea cererii DNA de redeschidere a urmaririi penale pe numele vicepremierului Paul Stanescu. „Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie,…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si a declansat cercetari prealabile fata de procuroarea DNA Alexandra Lancranjan dupa ce, la inceputul lunii februarie, site-ul “Lumea Justitiei” a dezvaluit ca aceasta a participat la recepții cu politicieni. Inspectia a raspuns a confirmat ancheta prealabila, declansata…

- UPDATE Procurorul Mircea Negulescu e audiat la Parchetul General intr-un dosar constituit in urma plangerii depuse de un magistrat pe care acesta l-a trimis in judecata, au precizat joi surse judiciare. Potrivit surselor citate, plangere depusa de magistrat a fost inițial clasata de procurorii de la…

- Interceptarile prezentate de Realitatea TV, marți, par sa mute atenția scandalului de la DNA Ploiești catre SRI dupa ce procurorul Mircea Negulescu discuta cu Vlad Cosma despre ce șefi din Serviciul Roman de Informații l-ar fi ajutat pe Sebastian Ghița sa fuga, scrie Romania Libera. Deși inregistrarile…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- Suspectat de marturie mincinoasa intr-unul dintre dosarele in care l-a trimis in judecata pe Sebastian Ghița, procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, a fost pus la zid de judecatorul Inaltei Curți de Casație și Justiție care l-a audiat luni in aceasta cauza. Declarațiile lui Negulescu –…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost prezent, joi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele sau, inchis in urma cu cinci ani de procurorii anticorupție. La ieșirea din sala de judecata, Paul Stanescu a declarat ca este vorba despre presupuse…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a provocat un accident rutier, dupa ce a urcat baut la volan. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 1,6 alcoolemie. Procurorul este acum anchetat penal de colegii sai de la Parchetul General. Șefa DNA, Laura Kovesi, cere avizul Consiliului Superior…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Presedinele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a spus, in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca, desi astepta unitate de la si speranta pentru rezolvarea unor probleme din sistemul de justitie, Consiliul ca a picat ambele teste. Ea si-a exprimat…

- Dupa discursul susținut in prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, președintele Klaus Iohannis a fost criticat de judecatoarea Gabriela Baltag pentru declarațiile sale. Motivul: introducerea elementului politic in discursul din CSM nu a fost pe placul judecatoarei…