Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Gabriela Firea a spus, in contextul scandalului privind reabilitarea Șoselei de Centura, ca CNAIR da dovada de lipsa de profesionalism, acesta fiind motivul pentru care solicita preluarea centurii. Firea mai spune ca sunt doua variante pentru conducerea CNAI, demiterea sau demisia, scrie…

- Primarul Gabriela Firea a spus, in contextul scandalului privind reabilitarea Șoselei de Centura, ca CNAIR da dovada de lipsa de profesionalism, acesta fiind motivul pentru care solicita preluarea centurii. Firea mai spune ca sunt doua variante pentru conducerea CNAI, demiterea sau demisia.„Reabilitarea…

- Primarul Gabriela Firea a spus, in contextul scandalului privind reabilitarea Soselei de Centura, ca CNAIR da dovada de lipsa de profesionalism, acesta fiind motivul pentru care solicita preluarea centurii. Firea mai spune ca sunt doua variante pentru conducerea CNAI, demiterea sau demisia.

- INTERPELARE Adresata domnului Lucian Sova, MINISTRUL TRANSPORTURILOR Obiectul interpelarii: Soseaua de centura, investitie indispensabila pentru orasul Gaesti si pentru judetul Post-ul Agenda parlamentara: Corneliu Ștefan (PSD) cere finanțarea șoselei de centura a orașului Gaești apare prima data in…

- Nu mai devreme de 2020! Abia atunci ar putea incepe construcția efectiva a mult așteptatei Centuri de Sud a Timișoarei. O recunoaște CNAIR, in documentul prin care anunța ca a depus proiectul pentru finanțare din bani de la UE. Oricum, licitația este inca blocata in instanța. The post Centura de Sud,…

- Ministrul transporturilor, Lucian Sova, a precizat ca lucrarile de la soseaua de centura a municipiului Suceava vor fi realizate de o antepriza de constructii a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Totusi, CNAIR a organizat o licitatie ce vizeaza finalizarea rutei ocolitoare…

- Compania de Drumuri Nationale a atribuit prin licitatie contractul pentru continuarea lucrarilor la cele doua tronsoane nefinalizate ale soselei de centura a Sucevei, firma care ar urma sa se ocupe de ce mai este de facut fiind Autotehnorom SRL Suceava.Inginerul Ovidiu Laicu, directorul Directiei ...

- ”Astazi, 9 august, a fost finalizat procesul de evaluare pentru ofertele depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului Proiectare și Execuție și au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii catre toți ofertanții. Ofertantul desemnat caștigator este Asocierea SC Tehnic…