- Vicepremierul bulgar Valeri Simeonov a demisionat vineri, dupa cateva saptamani de proteste de strada impotriva declaratiilor sale despre activistii pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati, informeaza Reuters. "Imi inaintez demisia ca urmare a campaniei continue de presa impotriva mea", a anuntat…

- Potrivit biroului de presa al guvernului, premierul Boiko Borisov a acceptat in cursul serii demisia lui Simeonov. Simeonov, care coordona politicile economice si demografice, le-a numit pe activiste "femei pitigaiate" si a sugerat ca ele "speculeaza" situatia copiilor bolnavi. El si-a cerut…

- ”Pentru ca Romania de azi sa ramana acolo unde ii este locul, adica in Uniunea Europeana, este, insa, nevoie sa scape de grupul infracțional care a ajuns la conducerea ei și vrea sa o scoata in decorul Europei”, se arata in anunțul postat pe Facebook . ”De 1 Decembrie, venim in Piața Victoriei sa…

- Gruparea #Rezist a anunțat un nou protest antiguvernamental masiv, ce urmeaza sa aiba loc de 1 decembrie în Piața Victoriei. Protestul vine drept raspuns privind ultimele evoluții din razboiul anti-justiție declanșat de PSD-ALDE, susțin organizatorii.Astfel, comunitațile civice…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și-a dat demisia din funcție. Știrea a fosy publicata, in exclusivitate, de STIRIPESURSE.RO. Insa, doi miniștri, Rovana Plumb și Eugen Teodorovici, s-au aratat surprinși de decizia lui Negrescu. MAE vine și le devoaleaza strategia celor…

- Sute de persoane s-au adunat in fata cladirii guvernului de la Sofia in sustinerea mamelor de copii cu dizabilitati care cer demisia sau demiterea vicepremierului Valeri Simeonov, in legatura cu remarci facute de acesta la adresa lor ca fiind niste 'femei zgomotoase cu copii presupus bolnavi', relateaza…

- Sute de cetateni bulgari care traiesc in afara tarii au calatorit la Sofia si s-au strans duminica in fata parlamentului bulgar pentru a cere demisia guvernului si schimbari in sistemul politic.