Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a discuțiilor purtate in calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala din Parlamentul European cu comisarul pentru Sanatate Vytenis Andriukaitis, am obținut alocarea a 50 de milioane de euro destinate combaterii efectelor pestei porcine. Dupa izbucnirea…

- Traian Basescu este parere ca Romania nu va face fața preluarii președinției Uniunii Europene cu actualul premier și propune trei nume pentru un viitor premier: Corina Crețu, Siegfried Mureșan, Claudia Țapardel. ''Premier poate fi Corina Crețu, Siegfried Mureșan sau Țapardel, care le știe…

- Comisia pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala a Parlamentului European a demonstrat pe 1 octombrie ca este inca și mai hotarata decat Comisia Europeana sa susțina micii producatori agricoli in fața marilor lanțuri de distribuție. Așa rezulta din textul hotararii privind interzicerea unor practici…

- In cadrul lucrarilor Comisiei de Agricultura și Dezvoltare Rurala, unde s-a discutat despre viitorul Politicii Agricole Comune (PAC), a fost luat in discuție și statutul fermierilor care beneficiaza de subvenții din fonduri europene. A fost subliniat faptul ca, in prezent, o buna parte din fonduri ajung…

- Eurodeputatul Gabriela Zoana considera ca Siegfried Mureșan iși dorește sa creeze confuzie in randul opiniei publice din Romania. Totul dupa ce ieri, Mureșan anunța ca Guvernul Dancila a votat impotriva alocarii de bani europeni in criza pestei porcine din Romania.''In calitatea mea de europarlamentar…

- Europarlamentari romani din grupurile PPE, S&D si ALDE apreciaza, referitor la votul ce va avea loc in Parlamentul European privind statul de drept in Romania, ca scenariul care exclude existenta unei rezolutii in urma dezbaterilor este unul viabil, insa a fost inaintata si ipoteza ca un eventual…

- Politica Agricola Comuna, dar si situatia epidemiei de pesta porcina s-au numarat printre temele discutate de comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan, cu reprezentantii Comisiilor parlamentare reunite pentru afaceri europene si agricultura.

- Decizie de ultima ora in Parlamentul European. Europarlamentarii au votat activarea articolului 7 din Tratatul UE in cazul Ungariei, pentru incalcarea statului de drept. Decizia finala va apartine insa...