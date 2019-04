Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte peruan Alan Garcia a decedat, miercuri, la spital, în urma ranilor suferite dupa ce s-a împușcat în cap în momentul arestarii sale în cadrul unui scandal de corupție, transmite AFP.„Alan Garcia a murit”, a anunțat Omar Quesada, secretar…

- Garcia, in varsta de 69 de ani, a fost transportat de urgenta la spitalul Casimiro Ulloa, conform sursei. Televiziunea locala America a informat ca Garcia a intrat in coma dupa ce a fost operat de urgenta si a difuzat imagini cu fiul sau si sustinatori ai sai ajungand la spital. Erasmo Reyna, avocatul…

- Fostul presedinte peruan Alan Garcia s-a impuscat miercuri cand politia a venit la domiciliul sau din Lima pentru a-l aresta in legatura cu o ancheta de coruptie, transmite Reuters, citand o sursa din cadrul politiei, scrie agerpres.ro.

- Fostul presedinte peruan Alan Garcia s-a impuscat miercuri cand politia a venit la domiciliul sau din Lima pentru a-l aresta in legatura cu o ancheta de coruptie, transmite Reuters, citand o sursa din cadrul politiei. Alan Garcia a fost transportat de urgenta la spitalul Casimiro Ulloa…

- Fostul presedinte peruan Alan Garcia s-a impuscat miercuri cand politia a venit la domiciliul sau din Lima pentru a-l aresta in legatura cu o ancheta de coruptie, transmite Reuters, citand o sursa din...

- Alan Garcia, in varsta de 69 de ani, fostul președinte al Perului, s-a impușcat in gat cu doar cateva momente inainte ca poliția sa-i sparga ușa de la intrare ca sa-l aresteze, scrie Dailymail. Fostul presedinte trebuia sa fie chestionat pentru presupusele spalari de bani, insa a fost dus…

- Fostul președinte al Peru, Alan Garcia, s-a impușcat in gat atunci cand poliția a venit sa-l aresteze intr-un dosar in care este acuzat ca a primit mita de la o companie braziliana. Fostul președinte este internat in stare grava. Alan Garcia a fost internat intr-un spital din capitala, Lima, și este…

- Un tribunal peruan a dispus plasarea in detentie pentru zece zile a fostului presedinte Pedro Pablo Kuczynski, care este cercetat pentru acuzatii de spalare de bani, relateaza miercuri agentia de stiri Andina, preluata de dpa. De asemenea, tribunalul a dispus arestarea secretarei lui Kuczynski si a…