- Vicepreședintele PSD Natalia Intotero a afirmat, sambata, ca atitudinea președintelui PNL Ludovic Orban este nu doar trista, cat și ingrijoratoare, precizand ca este o distanța foarte mare intre critica și jignire sau defaimare.Reacția ministrul pentru romanii de pretutindeni vine in contextul…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa considera ca decizia presedintelui, de a nu accepta remanierea propusa de premier, este o actiune care excede cadrul constitutional, pentru ca presedintele nu isi poate aroga dreptul de a decide asupra componentei Guvernului.Citește și: Corina Crețu pregatește…

- Ministrul Finantelor a spus, marti, in cadrul unei dezbateri in Parlament, ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra UE, in contextul in care angajatii plecati din Romania, la munca in Germania, nu se mai intorc "in veci". PNL cere premierului Viorica Dancila sa-l demita…

- Razvan Popa, eurodeputat PSD, considera ca limbajul și amenințarile folosite de președintele Romaniei la adresa liderilor coaliției de guvernare sunt total inacceptabile. Președintelui ii este teama și de aceea reacționeaza așa, crede eurodeputatul social-democrat.”Limbajul și amenințarile…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca remanierea guvernamentala este modul prin care liderul PSD, Liviu Dragnea, ”da șpaga” celor care i-au salvat scaunul de președinte al partidului, numindu-i in funcție la ministere și ca primul remaniat ar trebui sa fie premierul, Viorica Dancila.„Am…

- Procurorii au clasat dosarul prin care președintele PNL Ludovic Orban a acuzat-o pe Viorica Dancila de inalta tradare, de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și de prezentarea, cu rea-credinta, de date inexacte Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu

- „Prezența prim-ministrului Viorica Dancila la Bruxelles și discuțiile avute cu liderii politici din Parlamentul European sunt cat se poate de firești, acestea inscriindu-se in linia acțiunilor de pregatire in vederea preluarii Președinției Consiliului Uniunii Europene la inceputul anului viitor,…