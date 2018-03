Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca decizia de a expulza un diplomat rus a fost luata ca o “manifestare a solidaritatii Romaniei pentru gravele incidente” din Marea Britanie si nu a dorit sa faca public numele persoanei.

- Ministerul de Externe al Rusiei i-a convocat vineri pe ambasadorii tarilor care au expulzat diplomati in cadrul cazului Serghei Skripal - fostul agent rus otravit la 4 martie in Marea Britanie, actiune atribuita de Londra Moscovei - pentru a le inmana cate o nota de protest si a-i instiinta asupra…

- Bulgaria nu va expulza diplomati rusi ca raspuns la atacul cu un agent neurotoxic asupra unui fost dublu agent rus in Marea Britanie, pentru care guvernul de la Londra a acuzat Moscova, a declarat vineri premierul Boiko Borisov, potrivit Reuters. Borisov a spus ca Bulgaria, care detine…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca decizia de expulzare a diplomatului rus la Bucuresti a fost o manifestare de solidaritate a Romaniei pentru "gravele incidente" din Marea Britanie, dar a refuzat sa faca public numele consilierului rus. "Decizia…

- "Decizia de expulzare a diplomatului rus a fost, in realitate, o manifestare a solidaritatii si sprijinului Romaniei pentru gravele incidente petrecute in Marea Britanie. Decizia a fost de a expulza un diplomat din Ambasada Rusiei la Bucuresti, este vorba despre un consilier al carui nume nu pot…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca decizia de expulzare a diplomatului rus la Bucuresti a fost o manifestare de solidaritate a Romaniei pentru "gravele incidente" din Marea Britanie, dar a refuzat sa faca public numele consilierului rus. "Decizia de expulzare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca tezaurul national al Romaniei, trimis la Moscova in timpul Primului Razboi Mondial, va constitui tema unei intalniri, aflate in pregatire, intre istorici romani si rusi."Anul acesta pregatim, sa vedem daca se va si finaliza,…

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, nu exclude ca in viitorul apropiat ar putea avea o intalnire cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, la Moscova sau București, inaintea unei intalniri la un nivel mai inalt.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a vorbit la Adevarul Live despre manifestatiile unioniste de la Chisinau si expulzarea diplomatilor rusi pe fondul scandalului legat de otravirea fostului spion GRU Serghei Skripal.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie si a expulzat un diplomat rus, in contextul scandalului legat de otravirea fostului spion Serghei Skripal, si nu exclude posibilitatea ca, in…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a vorbit la Adevarul Live despre manifestatiile unioniste de la Chisinau si expulzarea diplomatilor rusi pe fondul scandalului legat de otravirea fostului spion GRU Serghei Skripal.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie si a expulzat un diplomat rus, in contextul scandalului legat de otravirea fostului spion Serghei Skripal, si nu exclude posibilitatea ca,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie si a expulzat un diplomat rus, in contextul scandalului legat de otravirea fostului spion Serghei Skripal, si nu exclude posibilitatea ca, in…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a vorbit la Adevarul Live despre manifestatiile unioniste de la Chisinau si expulzarea diplomatilor rusi pe fondul scandalului legat de otravirea fostului spion GRU Serghei Skripal.

- Incepand cu luna aprilie a acestui an, compania Fornetti Romania anunța o creștere a salariilor tuturor angajaților cu 10%. Aceasta marire vine la doar 3 luni dupa ce, conform noilor reglementari fiscale privind trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, Fornetti a incheiat acte adiționale…

- Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federatiei Ruse la Bucuresti - luata in contextul atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie - este, probabil, "manifestarea nebuniei politice colective", arata un mesaj al misiunii diplomatice a Rusiei in tara noastra.

- Romania a decis luni sa expulzeze un diplomat rus de la București, dupa ce Consiliul European a fost de acord cu evaluarea Guvernului britanic potrivit careia Federația Rusa este responsabila de atacul de la Salisbury cu o arma chimica. Intr-o apariție publica la Varna, in Bulgaria, președintele Consiliului…

- EIT Forum Auto, reprezentantul oficial și unic importator Volvo pe piața autohtona, anunța noua structura de conducere: incepand cu februarie 2018, Ionuț Lupu preia funcția de Director Executiv. Anterior, Ionuț Lupu a fost General Manager al Diviziei Comerciale in cadrul Honda Trading Romania. Cu o…

- Ambasadei Federației Ruse la București e de parere ca Marea Britanie comite o greșeala atunci cand acuza Moscova ca ar sta la originea otravirii fostului spuin rus Serghei Skripal, și a ficei sale Iulia, la Londra. Conform unui comentariu al Ambasadei, britanicii comit aceeași greșeala ca in cazul…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Scandalul din justitie ia amploare pe zi ce trece. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, razboiul a izbucnit si pare fara finalitate. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca sefa DNA e departe de revocare. In tot acest…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ambasadorul agreat al Republicii India la Bucuresti, Thanglura Darlong, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de consolidare a Parteneriatului Extins dintre cele doua…

- Numarul de locuri de munca in domeniul HoReCa a crescut de patru ori comparativ cu oferta de la inceputul anului trecut, arata statisticile publicate de BestJobs. Astfel, potrivit portalului de recrutare, cele mai multe oferte de locuri de muncă sunt pentru ospătari (126 anunțuri), bucătari…

- Numarul de locuri de munca in domeniul HoReCa a crescut de patru ori comparativ cu oferta de la inceputul anului trecut comparativ statisticilor efectuate de BestJobs. Cele mai multe oferte sunt pentru ospatari (126 anunțuri), bucatari (118 anunțuri), barmani/barista (110 anunțuri), patiseri/cofetari…

- "Guvernul saluta relatia de parteneriat intre BERD si Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finantare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura cu oportunitatile de afaceri pe care le ofera Romania", a afirmat…

- Clujul, in topul destinațiilor aeriene din Romania Numarul biletelor de avion cu destinația Romania a fost mai mare cu 29%, destinațiile principale fiind București, Iași, Cluj și Timișoara, conform statisticilor celei mai mari agenții de turism online din Romania, Vola.ro. Volumul vânzarilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, ieri, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, anunta News.ro. O astfel de intalnire are loc anual. Anul trecut, pe 20 februarie, Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si ministrul Afacerilor Europene, Ana…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE, context in care a vorbit, printre…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE, context in care a vorbit, printre altele,…

- Reteaua de restaurante KFC a anuntat luni ca a fost nevoita sa inchida sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui, informeaza Reuters. Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va avea, astazi, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, scrie news.ro.Intrevederea este programata la ora 13.00. O astfel de intalnire are loc anual.Anul trecut, in 20 februarie, Ministrul Afacerilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va avea, astazi, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, anunta News.ro. Intrevederea este programata la ora 13.00. O astfel de intalnire are loc anual.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri pe ambasadorul Statului Kuweit la Bucuresti, Talal Mansour Alhajeri, cu aceasta ocazie seful diplomatiei romane subliniind vointa politica a ambelor parti de a dinamiza cooperarea economica, sectoriala si investitionala. …

- Festivalul Neversea continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie. Cea de-a doua editie a celui mai mare festival de pe plaja din Romania, Neversea, va avea loc loc in perioada 5 – 8 iulie, in Constanta. Impreuna cu artisti de renume…

- La 6 februarie 2018, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, va efectua o vizita de lucru la Bucuresti, la invitatia omologului sau roman, Teodor Melescanu. Vizita va include o intrevedere cu Ana Birchall, Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor…

- La 6 februarie 2018, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, va efectua o vizita de lucru la Bucuresti, la invitatia omologului sau român, Teodor Melescanu. Vizita va include o întrevedere cu Ana Birchall, Viceprim-ministru…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a plecat intr-o vizita de lucru la Bucuresti. Demnitarul se va intalni cu omologul sau, Teodor Melescanu.Intrevederea va avea loc la ora 11:00 si va fi urmata de o conferinta de presa.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut luni, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, in cadrul unui dejun de lucru si a vorbit cu acesta despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine.…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Tragerea la sorti pentru impartirea tarilor participante in cele doua semifinale ale competitiei a avut loc luni, la sediul Primariei din Lisabona, informeaza TVR. Anul acesta, la Eurovision participa 43 de tari, dintre care 19 concureaza in prima semifinala, cea din 8 mai, iar 18 tari lupta…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit joi pe noul ambasador al Republicii Armenia la Bucuresti, Sergey Minasyan, in vizita de prezentare, la debutul mandatului in Romania. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, seful diplomatiei romane si-a exprimat convingerea…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Țara noastra va fi strabatuta in lung și in lat de autostrazi care mai de care mai frumoase. Acesta este visul premierului Mihai Tudose, dar pana atunci nu suntem capabili sa terminam nici macar contractele care le avem in domeniu in lucru. Conducatorul Executivului a anunțat intr-o…

- Wizz Air se va extinde in 2018 adaugand trei rute noi din Romania spre Europa, acestea fiind Atena, Goteborg și Nisa. Compania aeriana low-cost a anunțat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri, o intrevedere cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, ministrul subliniind ca una dintre prioritatile politicii externe romanesti este dezvoltarea relatiilor politice si economice cu Grupul statelor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…

- Clujul ramane inca atractiv pentru outsourcing Costurile inregistrate de companiile de outsourcing in Romania sunt printre cele mai scazute din regiune, București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara fiind in categoria celor mai ieftine destinații ale centrelor de Business Process Outsourcing (BPO) și Shared…