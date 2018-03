Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, nu va participa la reuniunea organizata miercuri de Ministerul de Externe rus pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei in cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP. Rusia…

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Ministerul rus de Externe a invitat ambasadorii straini aflati la Moscova sa participe la o intalnire cu oficiali rusi de rang inalt si cu experti din cadrul departamentului pentru neproliferare si control al armamentului, pentru a discuta cazul fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza agentia…

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- Scandalul care se invarte in jurul otravirii agentului dublu Serghei Skripal l-a atins și pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, saptamana trecuta, dupa ce ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, a spus ca liderul de la Kremlin a dat ordinul de asasinare a fostului spion. Agentul ramane in viața,…

- Agentul neurotoxic "Noviciok" a fost invocat de Londra ca fiind la originea otravirii fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la 4 martie, in Marea Britanie. 'Noviciok' nu este o substanta, este un intreg sistem de arme chimice", explica Leonid Rink intr-un interviu…

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Ministrul de externe ceh Martin Stropnicky a respins sambata acuzatiile Moscovei potrivit carora agentul neurotoxic folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in sudul Angliei ar fi provenit din Republica Ceha, relateaza Reuters.

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra , relateaza AFP si Reuters. "Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si…

- Ministerul britanic de externe a anuntat sambata ca ''anticipase'' masurile de retorsiune luate de catre Moscova, drept represalii in scandalul provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, si ca, pentru saptamana viitoare, este prevazuta o reuniune a Consiliului…

- Ambasadorul britanic la Moscova Laurie Bristow a denuntat sambata otravirea lui Serghei Skripal, un fost dublu agent rus, si a fiicei sale, Iulia, pe 4 martie, in Anglia, drept un atac asupra valorilor internationale, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Bristow a facut aceste declaratii…

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse de…

- 23 de diplomati rusi au la dispozitie o saptamana pentru a parasi Marea Britanie. Ei au fost identificati ca agenti nedeclarati ai serviciilor secrete ruse, a declarat premierul britanic, Theresa May.Este una dintre cele mai dure masuri anuntate dupa otravirea fostului agent Serghei Skripal.Reactia…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters. Spre deosebire…

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…

- Un chimist rus care a contribuit la crearea neurotoxinei folosite pentru a otravi un fost spion rus in sudul Angliei a spus ca doar Guvernul de la Moscova ar putea sa fie in spatele atacului, informeaza Reuters.

- Ambasada Rusiei in Marea Britanie a catalogat "ostila", "total inacceptabila" si "nejustificata" decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. "Pe 14 martie, ambasadorul Rusiei, Aleksandr Iakovenko, a fost convocat la Ministerul britanic…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, miercuri, in parlament ca s-a luat decizia ca 23 de diplomați ruși sa fie expulzați de pe teritoriul britanic și se vor ingheța activele ruse din Marea Britanie, scrie BBC News. Theresa May declara ca in urma incidentului de la Salisbury au existat doar doua…

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, dupa ce premierul britanic Theresa May a dat luni un ultimatum Moscovei ca pana marti…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara".La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Moscova a respins luni drept un ”spectacol de circ” acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, relateaza The Associated Press.Acuzatiile vizand Rusia reprezinta ”alta campanie de informatii si…

- Ministrul de interne britanic Amber Rudd a vizitat vineri locul in care un fost agent rus a fost gasit inconstient pe o banca in fata unui centru comercial din Salisbury (sudul Angliei) dupa ce a fost otravit cu o substanta neurotoxica, relateaza Reuters. Fostul agent dublu rus Serghei…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- Ministrul afacerilor externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, este asteptat sa soseasca marti in Germania, pentru a treia sa vizita oficiala in numai doua luni in aceasta tara si prima dupa ce jurnalistul german de origine turca Deniz Yucel a fost eliberat dintr-o inchisoare din Turcia, informeaza dpa.…

- Ambasadorul Rusiei la Londra, Aleksandr Iakovenko, a fost convocat luni dupa-amiaza la Ministerul britanic de Externe, pentru a oferi explicatii despre situatia din zona insurgenta Ghuta, situata la periferia orasului Damasc, asediata de armata siriana cu sustinerea Moscovei.

- Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei la Moscova a fost convocat luni de Ministerul de Externe rus dupa o serie de incidente la Kiev, unde manifestanti nationalisti au aruncat cu pietre asupra unor cladiri in care se afla sedii ale unor societati ruse.

- Ministrul olandez de Externe, Halbe Zijlstra, a demisionat dupa ce a admis ca a “fabricat” o poveste despre prezenta sa in cadrul unei intalniri in 2006, unde președintele rus Vladimir Putin ar fi prezentat o strategie pentru construirea unei Rusii mai mari, relateaza Reuters.

- Vladimir Kara-Murza Jr., presedintele Fundatiei pentru Libertate Boris Nemtov, a anuntat marti ca o ceremonie oficiala de schimbare a numelui Wisconsin Avenue in Boris Nemtsov Plaza a fost programata pe 27 februarie, cu ocazia marcarii a trei ani de la asasinarea lui Nemtov.Un fost vicepremier…

- Contactele dintre Rusia si NATO nu au experimentat o dezvoltare in 2017, din cauza pozitiei conflictuale a NATO fata de Moscova, potrivit unui raport prezentat joi de catre Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass. "Rusia a mentinut un curs independent de politica externa in 2017,…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

- Ierusalimul ar trebui sa fie atat capitala statului israelian, cat si a celui palestinian, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, in urma unei intrevederi cu omologul sau palestinian, Riyad al-Malki, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- ''Trebuie sa gasim un mijloc de a merge inainte'', a declarat - prezentandu-se drept ''rusofil'' - ministrul britanic, intr-o conferinta de presa comuna la Moscova cu omologul sau rus, Serghei Lavrov.''Suntem gata sa dezvoltam un dialog referitor la o serie larga de chestiuni, pe baza unui…