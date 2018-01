Scandalul lagare poloneze: Polonia nu poate renunta nicidecum la legea despre Institutul pentru Memoria Nationala, spune presedintele Andrzej Duda

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul polonez Frederic Chopin (NIFC) se pregateste sa digitalizeze si, gratie unor tehnologii avansate, sa ofere acces gratuit la toate obiectele de patrimoniu ale celebrului compozitor aflate in colectiile sale, informeaza AFP. Pana in 2020, "Chopin va deveni primul mare compozitor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor contine dispozitii neconstitutionale. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca in ceea ce priveste prevederile referitoare la atributiile presedintelui Romaniei…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii. "Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate care la instalarea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, subliniind ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea a precizat ca le-a cerut colegilor sai de partid sa nu mai…

- Proteste in problema schimbarii prevederilor privind avortul au loc in multe orase din Polonia. Manifestatiile sunt un raspuns la respingerea in Seim a proiectului "Sa salvam femeile 2017", potrivit Rador care citeaza Rzeczpospolita.pl.

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a adresat joi un mesaj de multumire pe Twitter omologului sau american Donald Trump, pentru gestul acestuia din urma de a da presei 'premii' pentru 'stirile false' (fake news), relateaza agentia PAP. 'Presedintele Trump tocmai a subliniat din nou puterea stirilor…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Noile legi in vigoare referitoare la Curtea Suprema, la Consiliul National al Magistraturii si la tribunalele de drept comun au fost 'pregatite cu incalcarea regulilor fundamentale ale crearii legii', arata o declaratie adoptata de Adunarea generala a judecatorilor Curtii Supreme. Declaratia…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Șeful executivului polonez urmeaza sa revina la Bruxelles in februarie pentru noi discutii pe acest subiect, informeaza agentiile PAP, EFE si DPA. 'I-am explicat (lui Juncker - n.red) ce inseamna pentru noi reformele in justitie', a spus Morawiecki in fata presei dupa discutia cu presedintele…

- Decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului a fost semnat, in dimineața zilei de astazi, de președintele Parlamentului Andrian Candu, dupa ce Curtea Constituționala a constatat circumstanțele care justifica interimatul funcției de șef al statului pentru …

- Agitatia de ieri din PSD si o eventuala restructurare a Guvernului l-au obligat pe presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa-si scurteze vacanta. Revenit in tara, Tariceanu a avut o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, unde, potrivit unor surse politice, seful ALDE a spus clar ca o restructurare…

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Magistrații de la Curtea Constituționala au stabilit vineri, 5 ianuarie, interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. Potrivit Curții, au fost întrunite…

- Curtea Constitutionala moldoveana a suspendat temporar vineri, a doua oara in decurs de o saptamana, puterile presedintelui Igor Dodon, care a refuzat sa semneze o lege ce interzice de facto anumite publicatii ruse in Republica Moldova, relateaza AFP. Sustinator al unei apropieri fata de Rusia, Igor…

- Ministrul polonez al sanatatii, Konstantyn Radziwill, nu a reusit sa rezolve problema cheltuielilor mici in ocrotirea sanatatii. Nu a reusit nici sa-i convinga pe rezidenti ca va reusi sa rezolve macar jumatate din cererile lor. A fost ca de obicei: majorari de venituri de cativa bani si speranta ca…

- Ieșirea Poloniei din UE este foarte puțin probabila. Deși nu tuturor le pare o tragedie - vocile "ce nevoie avem de aceasta Uniune" se aud acum tot mai des decat inainte de scandalul dintre guvernul PiS și Bruxelles, potrivit Rador. Imi amintesc ca in referendumul din anul 2003 impotriva intrarii in…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a promulgat vineri Legea de reformare a sistemului fiscal, afirmand ca noile masuri vor stimula cresterea economica si crearea de locuri de munca. Congresul SUA a aprobat cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimele trei decenii, ceea ce…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a acuzat miercuri seara oficialii Uniunii Europene ca "mint" in privinta reformelor judiciare in curs in tara sa, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea priva Varsovia de dreptul sau de vot in UE, transmite AFP."Multi…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a spus ca a trimis inapoi in Parlamentul de la Chisinau legea privind anti-propaganda rusa, pe care o considera neconstitutionala si indreptata impotriva Rusiei, informeaza site-ul postului Radio Europa Libera/Radio Libertatea (RFE/RL).

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- Comisia Europeana a decis miercuri sa lanseze procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia, relateaza agentiile internationale…

- Comisia Europeana va avea miercuri o dezbatere referitoare la recentele reforme privind justitia din Polonia, care au fost contestate pentru faptul ca limiteaza independenta judecatorilor. La finalul dezbaterii, executivul comunitar va decide daca va lansa procedura de activare a articolului 7 al…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, marti, ca senatorul PMP Gheorghe Baciu, care a votat Legea ANI, menita &"sa stearga cu buretele&" incompatibilitatile alesilor constatate între anii 2007-2013, nu va fi sanctionat, desi PMP

- Un amendament la legea privind statutul magistratilor, care prevede ca presedintele Romaniei poate refuza, motivat, o singura data numirea sefilor Parchetului General, DNA si DIICOT, a fost adoptat, luni, de comisia parlamentara speciala pentru modificarea legilor justitiei. Comisia speciala pentru…

- Legea 303/2004, prima din calupul legilor justiției, a trecut de Camera Deputaților și merge la Senat. Aici, senatorul Șerban Nicolae a venit cu o serie de amendamente, fața de varianta din camera inferioara. Principalele modificari apar la raspunderea penala și pecuniara a magistraților și se introduce…

- Dezbaterea a durat timp de mai bine de doua ore in cadrul unui dineu cu usile inchise la care au luat parte liderii tarilor membre UE si care nu a facut obiectul unor concluzii scrise, la finalul primei zile a summitului de la Bruxelles."Punctele de vedere ale unora si ale altora nu s-au…

- Conform actului normativ, proiectele de manuale scolare sunt realizate de catre autori/coautori si se depun in forma de manuscris la Ministerul Educatiei Nationale (MEN), in vederea evaluarii calitatii stiintifice. Evaluarea manualelor se organizeaza prin Centrul National de Evaluare si Examinare…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si omologul sau polonez Andrzej Duda au incercat miercuri sa tempereze tensiunile ce s-au amplificat recent intre tarile lor pe tema masacrelor comise de nationalistii ucraineni in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. Vizita presedintelui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut, luni, un apel la PSD si ALDE sa renunte la dezbaterea si adoptarea in aceasta saptamana a modificarilor la legile Justitiei, mentionand ca nu poate fi ignorat faptul ca in toata lumea civilizata exista o ingrijorare privind incalcarea independentei justitiei,…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma, intr-un mesaj prilejuit de Ziua Constitutiei, ca parlamentarii ALDE vor continua sa actioneze pentru „a ingradi manifestarile antidemocratice ale statului paralel” și menționeaza ca ”Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, l-a desemnat vineri pe actualul ministru al finanțelor Mateusz Morawiecki in funcția de prim-ministru al țarii, dupa ce Beata Szydlo și-a prezentat demisia din acest post, transmit Reuters și PAP. Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la…

- Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator), aflat la guvernare și majoritar in cele doua camere ale legislativului de la Varșovia, justifica aceste reforme, combatute vehement de opoziție, prin nevoia de a se pune capat unei 'caste' a magistraților, considerați de PiS moștenitori ai regimului comunist…

- Tariceanu: In pofida strigaturilor si tipuriturilor din piata, vrem sa intarim independenta justitiei Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la Arad, cu privire la protestele din tara, ca “in pofida strigaturilor si tipuriturilor din piata, vrem sa intarim independenta justitiei”.…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legilejustitiei i-a criticat miercuri seara, la finalul dezbaterii legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, pe reprezentantii opozitiei care au încercat sa blocheze dezbaterea actului normativ, sustinând ca modul…

- Levigatul toxic de la Pata Rat se scurge in paraul Zapodie si de acolo in raul Somes de mai bine de o saptamana. Chiar daca Garda de Mediu a amendat, acum o saptamana, cu 60.000 de lei Consiliul Judetean Cluj (CJ) pentru „scurgeri masive de levigat”, nimeni nu a facut nimic pentru remedierea situatiei.…

- Informația vine de la o sursa din cadrul camerei superioare a parlamentului rus, citata de agenția de presa RIA, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Noua entitați media americane, printre care Vocea Americii (''Voice of America'') și Radio Libertatea (''Radio Liberty''), vor fi incluse pe lista…

- "Legislația privind +agenții strainatații+ contravine obligațiilor și angajamentelor Rusiei in domeniul drepturilor omului, iar extinderea acoperirii sale asupra mass-media straine (...) este o amenințare suplimentara pentru media libere și independente și accesul la informații", a declarat intr-un…

- Președintele rus Vladimir Putin a promulgat sambata legea care permite desemnarea unor entitați media drept "agenți straini", ca reacție la constrangerea canalului de televiziune rusesc RT de a se inregistra ca 'agent strain' in Statele Unite, relateaza AFP și RIA Novosti. Aprobata…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a discutat, joi, cu presedintele Congresului mondial al ucrainenilor, Eugene Czolij, despre legea Educatiei din aceasta tara, oficialul roman exprimandu-si asteptarea ca autoritatile ucrainene sa implementeze pe deplin recomandarile Comisiei de la Venetia."In…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs vineri in Ecuador, informeaza Institutul geologic (IG) din aceasta tara. Cutremurul a avut epicentrul la circa 20 km sud de orasul de coasta Guayaquil, a adaugat sursa citata. Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a scris pe Twitter ca pana in prezent nu s-au…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale de modificare a legilor Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a anuntat miercuri ca saptamana viitoare va depune proiectul de lege prin care Inspectia Judiciara sa fie scoasa din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). PSD sustine ca Inspectia…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a subliniat marti ca despagubirile de razboi la care tara sa considera ca are dreptul din partea Germaniei constituie o problema reala care nu a fost rezolvata, transmite agentia poloneza de presa PAP. "Astazi, dupa 70 de ani, chestiunea despagubirilor de razboi…

- Președintele polonez Andrzej Duda a estimat marți ca legea fundamentala din țara sa conține 'multe imperfecțiuni' și nu este adaptata schimbarilor politice implicate inclusiv de aderarea Poloniei la Uniunea Europeana și la NATO, informeaza agenția de presa PAP. ''Constituția are acum…