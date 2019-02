Stiri pe aceeasi tema

- Noi cazuri de IMPOSTORI in sistemul medical. Falși fizicieni medicali trateaza bolnavi de cancer Dupa ultimele cazuri de falsi medici descoperiti in sistemul de sanatate, Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania a anuntat ca a gasit astfel de personaje si in zona profesiei de fizician medical. Nu…

- Sunt pacienti pusi in pericol de fizicieni medicali fara pregatire, scrie digi24.ro.Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania a scos la inveala 8 cazuri in care persoane neinstruite corespunzator practicau profesia de fizician medical.Fara notiuni elementare de fizica si cu o pregatire stiintifica…

- In plin scandal al medicilor falsi care au ajuns sa profeseze in spitalele din Romania, Colegiul Fizicienilor Medicali sustine ca exista persoane neinstruite corespunzator si care practica profesia de fizician medical: inginer mecanic, bioinginer sau chimist. Pe de alta parte, ministrul Sanatatii, Sorina…

- In ultimile zile au fost descoperiti tot mai multi impostori din sistemul romanesc de sanatate. Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania a prezentat opt cazuri in care persoane neinstruite corespunzator practicau profesia de fizician medical,...

- Europa se confrunta cu foarte multe cazuri de escrocherii legate de practicarea unor profesii. Scandalul pornit in Romania de la falsul chirurg italian, care a reusit sa profeseze fara acceptul Colegiului...

- Federatia Sanitas anunta ca, miercuri, a suspendat negocierile pentru Contractul Colectiv de Munca pana la clarificarea situatiei create de proiectul de OUG anuntat de ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Nu vom mai permite ca buna noastra credinta sa fie rasplatita cu aroganta,…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Craiova a anunțat ca femeia a demisionat joi, inainte sa fie audiata in Comisia de disciplina. Scandalul s-a iscat acum cateva zile, cand un angajat Ford a povestit ca liftiera de la Spitalul din Craiova a cerut șpaga din cadourile pentru copiii bolnavi…

- Asociatia Crestem Romania Impreuna, initiatoare a proiectului Planteaza in Romania, in parteneriat cu Primaria Prisacani, Scoala Gimnaziala Prisacani si numerosi voluntari au plantat in data 17 noiembrie 2018, un numar de 18 000 puieti de salcam in cadrul proiectului Plantam la Prisacani. Elevii scolii,…