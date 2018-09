Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut noua ani de la acuzatia de viol adusa lui Cristiano Ronaldo de catre Kathryn Mayorga (34 de ani), din Statele Unite ale Americii. Germanii de la Der Spiegel au publicat un raport cu privire la evenimentul neferit prin care femeia sustine ca a trecut.

- Kevin Garnett, fostul baschetbalist american ajuns acum la 42 de ani, ar fi fost escrocat de o firma de contabilitate cu nu mai putin de 77 de milioane de dolari, anunta presa din Statele Unite ale Americii.

- O mobilizare fara precedent a avut loc aseara pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” Otopeni. Șoimii Aerului, luptatorii inarmați de la bordul avioanelor ai SRI, au intervenit pentru anihila mai mulți teroriști aflați intr-o cursa TAROM spre Larnaca. Foto cover: INQUAM Photos/OctavGanea In avionul…