- „Am aflat acum cateva ore aici pe facebook ca Presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania, domnul Kelemen Hunor n-a fost lasat azi dimineata sa intre pe teritoriul Ucrainei", a precizat ambasadorul pe pagina sa, adaugand ca „in aceasta situatie neplacuta, dar absolut fireasca" face cateva precizari.…

- Situatia scandaloasa a falsurilor din Romania continua. Dupa medici, voluntari medicali si fizicieni, a venit randul inginerilor. Facultatea de Geodezie a Universitatii de Constructii din Bucuresti a trimis in campul muncii 30 de falsi ingineri.

- BUCUREȘTI, 11 feb - Sputnik, Dragoș Dumitriu. Într-un recent interviu acordat de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în studioul de radio Sputnik Moldova, a fost abordata tema relației cu România. Jurnalista Cristina Bumbu Danuța a pus accentul pe relația cu guvernul…

- Dupa ce a recunoscut ca falsul medic italian a primit aviz de la DSP "din mila", ministrul Sanatatii din Romania, Sorina Pintea, da acum vina pe clinicile private unde Matteo Politi a operat.

- Falsificarea permisului de conducere a constituit motiv din care un cetațean roman va fi cercetat penal.Ieri, 13 ianuarie, la intrarea in țara in punctul de trecere Lipcani-Radauți-Prut soferul unei masini cu numere inmatriculate in Romania a prezentat toate documentele necesare