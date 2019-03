Stiri pe aceeasi tema

- Compania chineza Huawei a intentat, joi, un proces guvernului american, sustinand ca legea prin care i se restrictioneaza afacerile in SUA este neconstitutionala, transmite Reuters. Compania producatoare de echipamente de telecomunicatii a precizat ca s-a adresat unei instante federale din statul Texas,…

- Grupul chinez Huawei - suspectat de de catre americani de spionaj - a contraatacat joi si a anuntat o plangere contra Statelor Unite cu privire la interzicerea achizitionarii echipamentelor sale de telecomunicatii de catre administratia lui Donald Trump, relateaza AFP.Gigantul mondial al…

- Huawei, directorul financiar al companiei, Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei, așteapta, in Canada, decizia justiției in ceea ce privește extradarea in SUA, transmite The Guardian. Ea este acuzata de frauda bancara și de incalcare a sancțiunilor SUA asupra Iranului. Drept raspuns, in zece…

- Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei, gigantul chinez din domeniul tehnologiei, a dat în judecata statul canadian pentru arestarea ei anul trecut pe aeroportul din Vancouver, la cererea Statelor Unite, relateaza BBC, conform Mediafax. Meng Wanzhou a fost reținuta în decembrie…

- Statele Unite au anunțat luni o lista de capete de acuzare impotriva responsabilei grupului Huawei care este implicata intr-o disputa diplomatico-juridica, precum și impotriva gigantului chinez din domeniul telecomunicațiilor. Cele doua dosare ar putea crește tensiunile dintre Washington si Beijing.…

- Departamentul de Stat din Statele Unite a facut publice acuzatiile din doua dosare deschise impotriva companiei chineze Huawei si a lui Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei si director financiar al acesteia. Statele Unite au anunţat luni o lungă listă de capete de acuzare împotriva…

- Canada a informat ca 13 dintre cetatenii sai au fost retinuti in China de cand Meng Wanzhou, sefa operatiunilor financiare de la firma chineza de telecomunicatii Huawei, a fost arestata in Vancouver luna trecuta la cererea SUA, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Cel putin” opt dintre cei 13…

- China a acuzat luni Marea Britanie si Uniunea Europeana de ipocrizie dupa ce acestea s-au declarat ingrijorate de situatia celor doi cetateni canadieni aflati in detentie pe teritoriul chinez, Beijingul denuntand dubla masura intrucat Londra si Bruxellesul nu au mentionat nimic despre retinerea,…