- Premierul Canadei, Justin Trudeau, i-a cerut ambasadorului Canadei in China, John McCallum, sa se retraga din functie, iar cererea a fost acceptata, pe fondul scandalului Huawei, transmite BBC News.

- Ambasadorul Canadei in China, John McCallum - care a fost nevoit sa prezinte scuze, joi, in urma unor declaratii polemice in scandalul Huawei - a demisionat la solicitarea lui Justin Trudeau, relateaza AFP.”Ieri seara, i-am cerut lui John McCallum sa-mi prezinte demisia din postul de ambasador…

- Ambasadorul chinez in Canada a acuzat miercuri aceasta tara ca 'adopta in mod arogant standarde duble' din cauza 'egocentrismului occidental si a suprematiei albe', pe fondul disputei diplomatice intre Beijing si Ottawa, informeaza joi dpa. Omul de afaceri canadian Michael Spavor si fostul diplomat…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, si presedintele american, Donald Trump, au discutat luni despre "detentia arbitrara a doi canadieni in China", de la 10 decembrie, indemnand Beijingul sa ii elibereze, relateaza AFP preluata de Agerpres. Cei doi lideri au mai "discutat despre cererea de extradare…

- Alegatorii taiwanezi au administrat sambata o infrangere usturatoare partidului la putere in cadrul alegerilor locale, determinand-o pe presedinta Tsai Ing-wen sa renunte la sefia Partidului Democrat Progresist (DPP), pe prim-ministrul William Lai sa-si prezinte demisia, in timp ce opozitia, mai…

- Interpolul trebuie sa accepte demisia sefului sau, Meng Hongwei, care este retinut in China, fiind acuzat ca a acceptat mita, a declarat Juergen Stock, secretarul general al organizatiei. Interpolul, organizatia care coordoneaza politia la nivel global, "a incurajat China sa ofere mai multe…

