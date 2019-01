Ambasadorul Canadei in China, John McCallum - care a fost nevoit sa prezinte scuze, joi, in urma unor declaratii polemice in scandalul Huawei - a demisionat la solicitarea lui Justin Trudeau, relateaza AFP.

”Ieri seara, i-am cerut lui John McCallum sa-mi prezinte demisia din postul de ambasador al Canadei in China si am acceptat-o”, a anuntat, citat intr-un comunicat, premierul canadian.

Adjunctul sefului misiunii canadei la Beijing, Jim Nickel, reprezinta de-acum Canada in China, in calitate de insarcinat de afaceri.

Miercuri, exprimandu-se in fata unor jurnalisti chinezi,…