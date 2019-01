Scandalul Huawei: China aduce grave acuze Canadei

Ambasadorul chinez in Canada a acuzat miercuri aceasta tara ca 'adopta in mod arogant standarde duble' din cauza 'egocentrismului occidental si a suprematiei albe', pe fondul disputei diplomatice intre Beijing si Ottawa, informeaza joi dpa. Omul de afaceri canadian Michael Spavor si fostul diplomat canadian Michael Kovrig au fost plasati in detentie in China, acuzati ca 'pun in pericol securitatea nationala', la cateva zile dupa ce oficiali canadieni au arestat-o pe Meng Wanzhou, directoarea financiara a gigantului in domeniul telecomunicatiilor Huawei, la cererea autoritatilor americane.