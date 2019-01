Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei in Canada a acuzat miercuri țara de "supremație alba" privind cererile de eliberarea a doi canadieni reținuți in China luna trecuta, in timp ce a descris arestarile drept "un act de autoaparare", relateaza Associated Press preluata de mediafax. Arestarile au fost facute…

- Un grup de parlamentari din Canada aflati intr-o vizita in China au cerut luni autoritatilor sa elibereze doi canadieni detinuti de luna trecuta, dar nu au avut succes, a relatat Canadian Broadcasting Corp, informeaza Reuters, relateaza agerpres.ro.Citește și: S-a aflat! Cați bani a incasat…

- Un grup de parlamentari din Canada aflati intr-o vizita in China au cerut luni autoritatilor sa elibereze doi canadieni detinuti de luna trecuta, dar nu au avut succes, a relatat Canadian Broadcasting Corp, informeaza Reuters. Ottawa cere ca China sa-i elibereze imediat pe Michael Kovrig si Michael…

- Un al treilea cetațean din Canada a fost reținut in China, a relatat miercuri publicația National Post, citand Ministerul canadian de Externe, relateazasite-ul agenției Reuters preluata de mediafax. Purtatoarea de cuvant a Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, a declarat ca nu are…

- Oficiali canadieni au primit acces consular la cel de al doilea cetatean canadian arestat in China saptamana trecuta, dupa ce directoarea financiara a Huawei a fost retinuta in Canada la inceputul acestei luni, relateaza dpa si AFP preluate de Agerpres. "Astazi, Canada a primit acces…

- China a lasat sa se inteleaga miercuri ca cetateanul canadian arestat in aceasta saptamana la Beijing ar fi incalcat legile locale, intrucat organizatia pentru care lucra nu a fost inregistrata corespunzator in tara asiatica, transmite AFP, potrivit Agerpres.Fostul diplomat Michael Kovrig…

- Potrivit organizatiei in cadrul careia acesta lucra, un fost diplomat canadian a fost retinut China. Incidentul a avut loc in contextul crizei diplomatice dintre Ottawa si Beijing dupa arestarea fiicei fondatorului Huawei, Meng Wanzhou, dupa...

- Ministerul de Externe de la Beijing a cerut joi eliberarea imediata a directorului financiar al companiei Huawei Technologies, Meng Wanzhou, arestata in Canada la solicitarea autoritatilor americane, transmite dpa preluata de Agerpres. Ministerul de Externe a cerut de asemenea Statelor Unite…