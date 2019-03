SCANDALUL Huawei a cuprins tot globul. România tace mâlc. MIZA e COLOSALĂ SUA și-a avertizat recent aliații ca iși vor diminua substanțial fluxurile de informații catre ei, daca va permite companiei sa participe in proiectele lor de rețele 5G. Avertismentul a venit inițial pe canalele diplomatice, inclusiv in Romania, au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Cum vor juca, totuși, autoritațile de la București? Pe de o parte, solicitarile aliaților sunt destul de clare: compania chineza Huawei trebuie boicotata și oprita sa participe la dezvoltarea rețelelor 5G. Pe de alta parte, Romania are un istoric complicat in relația cu Huawei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10.03.2019 – 14.03.2019, se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul : București (DJ401, Șos. Berceni NR. 104) – DNCB – A1 – Pitești – DN7 – DN1 – Sibiu – A1 – Șoimuș – DN76 – DN7 – Sacamaș – DN68A – Margina – A1 – Nadlac II P.T.F. Vehiculul transporta utilaj…

- In acest scop, Guvernul Romaniei, reprezentat de MADR si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a semnat cu Fondul European de Investitii (FEI) un acord de finantare in vederea implementarii instrumentului financiar Imprumut cu partajarea riscului la nivel de portofoliu.MADR…

- ​Echipamentele Huawei nu sunt folosite în nicio infrastructura critica de stat gestionata de Serviciul de Telecomunicații Speciale din România, țara membra a NATO, au precizat joi pentru Reuters oficialii STS. Pavel Popescu, reprezentantul PNL în comisia IT a Parlamentului, a declarat…

- REVOLTA… Peste 1.600 de taximetristi au protestat ieri, la Bucuresti, solicitand modificarea Legii taximetriei, astfel incat sa poata fi sanctionati cei care desfasoara fara autorizatie transport public de persoane si in special transport in regim taxi. „Dorim ca Guvernul Romaniei sa promoveze ordonanta…

- Președintele Senatului și al ALDE nu se implica in razboiul dintre Guvernul Romaniei și primarii de mari orașe. Edilii au venit saptamana trecuta la București pentru a se plange de faptul ca bugetele pentru orașele pe care le conduc sunt mult prea mici. Tariceanu susține ca atat edilii, cat și guvernul…

- Europarlamentarul Maria Grapini a criticat unii colegi romani despre care spune ca au dezinformat forurile europene și este convinsa ca Executivul de la București va duce președinția Consiliului UE inainte."Am facut și eu parte dintr-un Guvern și știu cum este. Sunt convinsa ca veți duce Președinția…

- Comisia Europeana afirma ca indexarea beneficiilor pentru familie nu este permisa in cadrul legislatiei europene si ca este o chestiune de non-discriminare. Este o prima reactie publica institutionala europeana dupa ce, la 1 ianuarie, in Austria a intrat in vigoare legislatia privind ajustarea nivelului…

- Pentru a intelege mai bine faptul ca PMB si Gabriela Firea chiar 'fac" ceva pentru bucuresteni trebuie sa vedem MASTER PLANUL realizat special pentru CAPITALA. De fapt acestia trebuie sa faca urmatoarele schimbari CARE NU AU AVUT LOC NICI IN ZIUA DE ASTAZI SI NU VOR APAREA NICI IN ANUL…