Scandalul Facebook-Cambridge Analytica: Playboy anunta ca isi inchide conturile de Facebook

- Avertizorul de integritate Christopher Wylie, cel care a facut dezvaluiri importante despre scandalul Facebook – Analytica, sustine ca a auzit ca predecesorul sau, Dan Muresan, ar fi murit otravit. Dan... Source

- Dan Muresan, fiul fostului ministru al Agriculturii, Ioan Avram Muresan, a fost gasit mort intr-o camera a unui hotel din Nairobi (Kenya), in anul 2012. Acesta lucra pentru firma Cambridge Analytica la campania electorala a presedintelui kenyan Uhuru Kenyatta. "Oamenii suspectau ca a fost otravit…

- Comisia Federala pentru Comert a SUA (FTC) a confirmat luni ca investigheaza reteaua de socializare Facebook cu privire la respectarea de catre aceasta a practicilor privind confidentialitatea datelor, in urma scandalului ce a scos la iveala faptul ca datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori…

- Comisia Federala pentru Comert a SUA (FTC) a confirmat luni ca investigheaza reteaua de socializare Facebook cu privire la respectarea de catre aceasta a practicilor privind confidentialitatea datelor, în urma scandalului ce a scos la iveala faptul ca datele personale a

- Directorul general al Apple, Tim Cook, cere reglementarea datelor personale și a companiilor care le utilizeaza, in lumina scandalului in care este implicata Facebook, cea mai mare rețea sociala din lume, dupa ce s-a aflat ca firma de marketing politic Cambridge Analytica a accesat

- Cele mai recente scandaluri cum ar fi Cambridge Analytica, precum si actiunile unor celebritati precum Elon Musk care a inchis paginile de Facebook ale Tesla si SpaceX ar putea determina multe persoane sa-si inchida contul de Facebook. Daca va ganditi sa va stergeti definitv contul de Facebook,…

- Co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, le-a cerut scuze utilizatorilor britanici pentru scurgerea de date din scandalul Cambridge Analytica, intr-un articol publicitar care a aparut duminica in mai multe ziare britanice, scrie Politico, citat de News.ro. “Este posibil sa fi auzit de ...

- Sediul companiei Cambridge Analytica a fost perchezitionat de ofiterii Comisiei britanice pentru Informatii, pe fondul acuzatiilor ca ar fi folosit in mod fraudulos date a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook.

- ​Autoritatea britanica de reglementare insarcinata cu protectia datelor efectueaza vineri seara o perchezitie la birourile londoneze ale societatii Cambridge Analytica, acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite Agerpres , care…

- Justitia britanica a autorizat vineri oficiul insarcinat cu protectia datelor cu caracter personal sa perchezitioneze serverele Cambridge Analytica, societate acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite AFP. Autoritatea…

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare, intr-un moment in care compania este și așa vulnerabila, dupa scandalul privind securitatea și datele private inregistrate pe platforma. In ultimele zile, acțiunile…

- Facebook a anuntat cateva schimbari importante in ceea ce priveste aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, dupa scandalul Cambridge Analytica. La ce ar trebui sa se astepte utitizatorii si dezvoltatorii de aplicatii.

- Firma de consultanta Cambridge Analytica, care a lucrat si pentru campania electorala a lui Donald Trump, ar fi primit materiale de la hackeri israelieni care aveau acces la conturile private de email a doi politicieni care acum sunt sefi de stat, conform unor declaratii ale martorilor pentru The Guardian.

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu comenteaza in stilul sau caracteristic informația potrivit careia Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic…

- Daca veti cauta cu atentie printre stirile publicate de Google despre Cambridge Analityca, veti gasi doua abordari. Veti descoperi o separare neta intre unu, tonul respectuos-magulitor cu care jurnalistii de varii publicatii scriau pana in urma cu o saptamana despre compania care, miracol!, izbutea…

- Trupa Massive Attack a anunțat ca și-a inchis pagina de Facebook din ingrijorare fața de modul in care compania ințelege sa protejeze datele utilizatorilor. Artiștii susțin ca vor reveni pe rețeaua de socializare daca Facebook iși va modifica politica de securitate. Trupa Massive Attack a anunțat ca…

- Mark Zuckerberg s-a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr-o postare publica pe pagina personala de Facebook. Mark Zuckerberg a anunțat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situațiile de acest gen sa nu se mai repete, totul…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Scandalul datelor furate din Facebook ajunge și in Romania. Potrivit AP, Cambridge Analytica ar fi vrut sa angajeze un consultant britanic, care sa lucreze pentru PSD la alegerile din 2016. Acesta ar fi refuzat insa...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, intrebat fiind daca PSD a beneficiat de serviciile firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook, ca nu este vorba despre PSD, ci a inteles ca in alta parte. "Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta…

- Facebook a fost avertizata miercuri fata de orice incercare de folosire abuziva a datelor sau de manipulare a alegerilor in India, chiar daca principalele partide ale tarii s-au invinuit reciproc de angajarea unei firme acuzate de folosirea datelor a milioane de utilizatori Facebook, relateaza dpa.…

- Aleksandr Kogan, un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova si care este acuzat ca ar fi ajutat la colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane, sustine ca este folosit drept "tap ispatitor" de companiile Facebook si Cambridge Analytica, informeaza site-ul Politico.eu.

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ,,E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile.

- Pierderi de 40 de miliarde de dolari pentru Facebook. Actiunile s-au prabusit la bursa, iar averea fondatorului Mark Zuckerberg a scazut cu patru miliarde de dolari. Cea mai mare retea de socializare din lume este in mijocul unui scandal fara precedent.

- Gestul firmei de consultare politica Cambridge Analytica, care a accesat date de la 50 de milioane de utilizatori Facebook in timpul campaniei prezidentiale americane din 2016 fara permisiunea companiei si a folosit aceste date pentru publicarea anunturilor politice foarte bine redirectionate pe reteaua…

- Potrivit The Independent, actiunile au scazut cu aproximativ 5 -, ceea ce inseamna o pierdere de aproximativ 25 de miliarde de dolari. Conform unei anchete realizate de New York Times, The Observer si The Guardian, firma de analiza de date Cambridge Analytica a obtinut acces inadecvat la datele a peste…

- Cotatia actiunilor Facebook a inregistrat luni o scadere semnificativa, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza AFP, preluat de Agerpres. La scurt timp după debutul tranzacţiilor…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata pe analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru presedintele american Donald Trump in timpul campaniei electorale din 2016, dupa ce a descoperit ca ar fi fost incalcate politicile referitoare la protectia datelor.

