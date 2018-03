Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat ca informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora datele utilizatorilor Facebook au fost folosite pentru a influența campaniile politice sunt „foarte ingrijoratoare”.

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date politice implicata in campania electorala pentru sustinerea candidaturii lui Donald Trump la presedintia SUA,…

- Aleksandr Kogan, un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova si care este acuzat ca ar fi ajutat la colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane, sustine ca este folosit drept "tap ispatitor" de companiile Facebook si Cambridge Analytica, informeaza site-ul Politico.eu.

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Aleksandr Kogan, cercetatorul nascut in R Moldova si celebru pentru ca a creat aplicatia psihologica prin care Cambridge Analytica a extras ilegal date despre 50 de milioane de useri, a declarat pentru BBC ca este invinuit pe nedrept. "Cred ca sunt folosit ca tap ispasitor atat de catre Cambridge Analytica…

- CEO-ul Cambdridge Analytica, Alexander Nix, suspendat din functie. Alexander Nix, CEO-ul Cambridge Analytica, compania care ar fi primit ilegal informații despre 50 de milioane de conturi de Facebook din partea rețelei sociale, a fost suspendat. ”Boardul de conducere al Cambridge Analytica a anunțat,…

- Omul aflat in spatele imensului scandal in care este implicata compania Facebook in prezent - referitor la folosirea ilegala a datelor a peste 50 de milioane de utilizatori - este un profesor rus nascut in Moldova, care a emigrat de mic in Statele Unite, dar care a pastrat

- Presedintele Slovaciei, Andrej Kiska, a respins cabinetul premierului desemnat Peter Pellegrini si a cerut noi numiri pana vineri, facand apel la schimbari guvernamentale mai puternice, pentru a atenua criza politica provocata de asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, relateaza marti agentia Reuters.…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Acordul de tranzitie cu Uniunea Europeana va oferi mai multa certitudine companiilor si cetatenilor, a declarat, luni, un purtator de cuvant al premierului britanic, Theresa May, adaugand ca atat Marea Britanie, cat si UE, sunt optimiste in privinta acordului de Brexit, in ansamblu., potrivit Rador,…

- Americanii au preluat de la britanici, in 2017, titlul de cei mai mari importatori mondiali de sampanie frantuzeasca, in conditiile in care achizitiile britanicilor au scazut pentru al doilea an consecutiv dupa votul in favoarea Brexitului, arata datele publicate duminica de Uniunea Producatorilor de…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.Lovitura pentru mii de romani:…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.

- Fostul angajat NSA, Edward Snowden, a atacat Facebook printr-un tweet dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- 'Raspunsul Rusiei nu schimba cu nimic faptele: tentativa de asasinare a doua persoane pe teritoriul britanic, pentru care nu exista nicio alta concluzie decat cea a culpabilitatii statului rus', a declarat sefa guvernului britanic intr-un discurs rostit la Londra, la congresul de primavara al formatiunii…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

- Liderul laburist britanic Jeremy Corbyn a avertizat vineri in legatura cu 'precipitarea' intr-un nou razboi rece cu Rusia inainte de a exista probe concludente privind vinovatia acesteia in otravirea cu un agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal, transmite Reuters. Prim-ministrul…

- Oana Roman a fost prezenta joi, 15 martie, la emisiunea Oana Punct Roman, pe care o are live pe pagina de Facebook a revistei Viva. Oana Roman a abordat și astazi cele mai fierbinți subiecte ale zilei. “Din motive de sanatate, invitatul meu de azi, Alin Galațescu, n-a mai putut ajunge și ne-a promis…

- Cuplul prezidential a sosit la biserica Sfanta Treime, din Piata Mare, acolo unde a asistat la slujba religioasa. Klaus si Carmen Iohannis i-au salutat scurt pe jurnalisti si au intrat imediat in incinta bisericii. Președintele Klaus Iohannis a profitat de vremea frumoasa si a mers…

- Facebook a retras un videoclip postat de un consilier al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, in care acesta declara ca imigrantii sunt responsabili de o crestere a nivelului insecuritatii si de expulzarea unor „crestini albi“ la Viena, scrie Reuters.

- Facebook a retras un videoclip postat de un consilier al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, in care acesta declara ca imigrantii sunt responsabili de o crestere a nivelului insecuritatii si de expulzarea unor ”crestini albi” la Viena, scrie Reuters, potrivit news.ro.Janos Lazar,…

- Premierul britanic Theresa May i-a spus presedintelui american Donald Trump, intr-o discutie telefonica, ca este profund ingrijorata de anuntul acestuia privind introducerea unor tarife pentru importurile de otel si aluminiu, transmite Reuters, conform news.ro.”Primul ministru si-a exprimat…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul premierului britanic, informeaza Reuters si AFP. Theresa May…

- Prim-ministrul britanic, Theresa May, a declarat ca vrea ca toti cetatenii UE care locuiesc legal in Regatul Unit sa ramana si dupa Brexit in Marea Britanie si a promis ca va exista un sistem simplu prin care se pot inscrie pentru a ramane, scrie news.ro, care citeaza Reuters. „Au contribuit enorm la…

- Peste 60 de deputati din Partidul Conservator al premierului Theresa May au semnat o scrisoare in care ii cer sa se asigure ca Marea Britanie va beneficia de "autonomie deplina de reglementare" dupa iesirea sa din Uniunea Europeana, prevazuta pentru martie anul viitor, relateaza miercuri Reuters…

- Un fost membru CSM iese la atac! Judecatorul Cristian Danileț scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca implicarea Ministrului Justiției in activitatea procurorilor ar trebui sa fie minima și ca acesta nu iși poate da cu parerea despre anchete aflate in desfașurare sau despre activitatea…

- Fostul ministrul al Justiției, Catalin Predoiu, deplange ironic pe Facebook, prestanța dezolanta a a ministrului Tudorel Toader in forul suprem UE. Iata ce noteaza, pe contul sau de Facebook: ”Dezbaterea din Parlamentul European privind legile pesediste ale Justiției a reconfirmat lipsa de clasa politica…

- Interpreta de muzica populara Adriana Ochisanu este in vizorul escrocilor. Un barbat din Suceava a creat un profil fals pe Facebook pe numele cantaretei de la noi.Pe pagina era o postare in care se cereau bani pentru un copil bolnav de cancer.

- Presedintele american Donald Trump a criticat luni sistemul de sanatate public al Regatului Unit, NHS, ”pe cale sa dea faliment” in opinia sa, dupa care a primit o replica usturatoare de la ministrul britanic al Sanatatii Jeremy Hunt, relateaza AFP. ”Democratii imping la un sistem de acoperire universala…

- Marea Britanie trebuie sa respecte regulile Uniunii Europene in negocierile privind parasirea Blocului comunitar, a avertizat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza site-ul agentiei Reuters. Premierul britanic Theresa May si David Davis, ministrul britanic…

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Scandalul continua la Spitalul Clinic de Urgența Județean ”Pius Branzeu” Timișoara. Managerul insituției medicale a postat azi o scrisoare deschisa pe pagina sa de Facebook, pentru a replica acuzelor venite din partea unuia din foștii manageri, actualmente șef al Clinicii de Chirurgie Vasculara. Așa…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu lanseaza un nou atac dur, de dupa gratii. De aceasta data, in vizorul acestuia a intrat chiar presedintele Klaus Iohannis. Totul, in contextul vizitei esuate a premierului Japoniei, Shinzo Abe, in Romania. Vantu il acuza pe seful statului ca neacceptand interimatul…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a dat asigurari marti purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca blocul comunitar este "in continuare deschis" fata de o eventuala razgandire a Londrei in privinta Brexit-ului,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”.

- Președintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir, a lansat pe Facebook un apel pentru liderii PSD, chiar inainte de ședința care va transa scandalul din cadrul partidului. Liberalul ii someaza pe social-democrati sa ii ceara explicatii premierului Mihai Tudose privind blocarea unui Ordin…

- Confruntat cu o zi de foc in care PSD decide soarta Guvernului, Mihai Tudose se trezeste ca primeste noi critici, in scandalul iscat de declaratiile sale vizavi de Casa Regala si Palatul Elisabeta. Aflat dupa gratii, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu face o analiza transanta pe Facebook, in care…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat în PSD-ul condus de Adrian Nastase si în Guvernul care a dus România în NATO si în UE. Am condus PSD-ul si…

- Premierul britanic Theresa May a trecut luni la o remaniere a Guvernului, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un nou suflu inaintea viitoarei faze a negocierii Brexitului cu Bruxellesul, relateaza AFP. May a prezentat o prima nominalizare, a lui Brandon Lewis in locul lui Patrick McLoughlin…

- Numarul mortilor a crescut la zece in urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc in mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit AFP si Reuters. Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise de "tiruri suspecte" in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Suspectul ar fi transmis secrete guvernamentale contactelor sale ruse, afirma SBU. Presa ucraineana scrie ca suspectul este un colaborator al premierului Volodimir Groisman, care l-a insotit in calatorii in strainatate. Groisman a multumit SBU pentru "vigilenta si profesionalism" intr-un mesaj postat…