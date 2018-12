Stiri pe aceeasi tema

- Audi, marca premium a producatorului auto Volkswagen a anuntat marti ca va investi 14 miliarde de euro pana in 2023 in mobilitate electrica, digitalizare si conducere autonoma, informeaza Reuters, potrivit mediafax.ro.

- Cateva tari europene au decis rechemarea mai multor modele de automobile diesel, pe fondul suspiciunilor ca producatorii au manipulat testele de poluare sau planuiau sa faca acest lucru, informeaza Reuters, citand un articol al publicatiei germane Bild am Sonntag.

- Volkswagen anticipeaza ca va deveni cel mai profitabil producator de automobile electrice din lume datorita unui plan in valoare de aproape 44 de miliarde de euro (50 miliarde dolari) pentru productia de masa a vehiculelor alimentate cu baterii, a declarat vineri directorul general Herbert Diess, citat…

- Producatorii auto din Germania au acceptat sa cheltuiasca pana la 3.000 de euro per vehicul pentru a ajuta la reducerea emisiilor, in conditiile in care Guvernul si industria auto cauta masuri pentru atenuarea poluarii din marile orase, transmit DPA si Reuters. In februarie, un tribunal german…

- Un tribunal din Germania a ordonat Porsche SE sa plateasca actionarilor daune de 47 de milioane de euro pentru implicarea sa in scandalul emisiilor (Dieselgate), potrivit agentiei Reuters. Porsche SE, actionar la Volkswagen, a anuntat ca va face apel...

- Audi, marca a companiei Volkswagen, a anuntat ca a fost amendata cu 800 de milioane de euro, marti, pentru incalcarea normelor de poluare ale motoarelor diesel cu sase si opt cilindri, informeaza Reuters.

- Comisia Europeana este ingrijorata ca producatorii auto din Germania vor cauta sa exporte masinile diesel vechi in Europa de Est, dupa aprobarea subventiilor pentru achizitionarea unor modele mai putin poluante, a declarat luni Elzbieta Bienkowska, comisarul pentru piata interna, industrie, antreprenoriat…

- Producatorul de masini sport Porsche AG – o subsidiara a Volkswagen – a anuntat ca nu va mai produce masini diesel si se va concentra pe modele exclusiv electrice, hibride si pe benzina, transmit BBC si Reuters, potrivit Agerpres. Decizia ...