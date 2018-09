Stiri pe aceeasi tema

- Hillary Clinton a avut joi o aparitie surprinzatoare in cadrul emisiunii de televiziune "Murphy Brown", glumind despre experienta ei cu emailurile intr-un episod care a generat in trecut controverse cu presedintele Donald Trump si cu presa americana, relateaza Reuters.

- "Eu am vazut o serie de lucruri care sunt taxate de presa ca gafe si care n-au nicio legatura cu o actiune gresita. Sigur ca se poate intampla oricui sa faca si greseli si nimeni nu e scutit de astfel de greseli. Si eu cand eram prim-ministru poate am facut greseli sau sigur am facut greseli. …

- Premierul italian Giuseppe Conte a declarat joi ca nu a facut nicio promisiune la summitul NATO privind o crestere a cheltuielilor militare ale tarii sale, dupa ce presedintele american Donald Trump a afirmat ca a obtinut angajamentul aliatilor de a majora bugetele pentru aparare, transmite Reuters.…

- Dupa reuniunea speciala din a dua zi a summit-ului NATO, desfasurata cu usile inchise, presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca aliatii s-au angajat sa majoreze cheltuielile de aparare si ca Alianta este acum mult mai puternica decat in urma cu doua zile, inainte de inceperea summitului de…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel au discutat miercuri, la Bruxelles, in marginea summitului NATO, la cateva ore dupa ce liderul american criticase cu virulenta Germania pentru dependenta energetica de Rusia si cheltuielile de aparare pe care le considera insuficiente,…

- Germania nu este prizoniera politicii rusesti, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, in replica la acuzatia presedintelui american Donald Trump, conform careia Germania este "total sub controlul" Moscovei, informeaza Reuters. "Avem o multime de probleme cu…

- Administratia Trump a blocat sambata plati de miliarde de dolari catre asiguratorii medicali, in cadrul programului Obamacare, motivand ca o decizie recenta a unui tribunal federal impiedica distribuirea banilor, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ CURS Cota lui Iohannis a explodat dupa anunțul…

- China face presiuni asupra Uniunii Europene pentru o declaratie comuna in termeni tari impotriva politicilor comerciale ale presedintelui american Donald Trump, au declarat agentiei Reuters mai multi oficiali europeni. Insistentele Beijingului se lovesc insa de rezistenta la Bruxelles. La Beijing urmeaza…