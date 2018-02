Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost chemat pentru a da o declarație in dosarul lui Vlad Cosma. Am fost obligat si constrans sa fac denunturi mincinoase. Obligat sa fac anumite declaratii in anumite dosare impotriva lui Sebastian Ghita. La inceputul inceputului impotriva familiei Cosma. S-a dorit foarte mult arestarea lui Mircea…

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a declarat luni ca inregistrarea unei discutii, dintre o persoana din anturajul lui Mircea Cosma si un ofiter de politie si publicata in comunicatul DNA, a avut loc intr-un dosar de santaj.

- Procurorii anticoruptie din Ploiesti au deschis un dosar penal privind infractiuni de santaj care ii vizeaza pe membrii familiei Cosma, dar si pe apropiati ai acestora, se arata intr-un comunicat remis presei luni, 12 februarie, de DNA. Informatia vine dupa ce, duminica, au aparut in spatiul public…

- "Avem tabloul complet a ceea ce inseamna azi lupta impotriva corupției și funcționarea justiției. Nu doar ca sunt alese ținte, dar dosarele acestora se și fabrica. Pana acum am aflat cu toții de martori falși, puși sa scrie la comanda sub amenințarea cu pușcaria, de inregistrari trucate, de documente…

- Inspectia Judiciara a luat decizia de a demara o ancheta in urma inregistrarilor prezentate duminica seara, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu.…

- "Voi discuta cu Tudorel Toader cand va ajunge in țara. Ce am vazut aseara este ingrijorator pentru fiecare roman. Va dați seama ca și eu, ca premier, nu sunt intr-o situație foarte confortabila, d-apai un roman care vrea sa vada dreptate in justiție. In același timp, nu trebuie sa credem ca justiția,…

- Un fost deputat PSD, Vlad Cosma, a prezentat, duminica seara, la Antena 3, o serie de inregistrari care, susține el, arunca o patia urata asupra activitații instituției. In probele prezentate se aude, susține Cosma, cum cum șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror…

- Antena 3 a prezentat o inregistrare in care se fac dezvaluiri despre modul in care au ajuns mai mulți procurori sa fie promovați și cum au falsificat probe in cazul mai multor oameni politici. "Ma numesc Vlad Cosma și am fost ales in 2012 deputat in Parlamentul Romaniei de catre cetațenii județului…

- "Pana in 2014 aveam relatii normale. Kovesi parea sanatoasa la cap la momentele alea. Ma intalneam cu dansa in nenumarate locuri, ma consideram apropiat. Sunt dezamagit de naiv si tantalau ce am fost eu. Cand am vazut cum aceasta fiinta se transforma, am tipat, am strigat. Nu mi-a dat prin cap sa o…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre…

- "O noapte de coșmar, s-ar putea zice, dupa ce am vazut inregistrarile cu procurori de la Antena 3. Așa ar spune orice om normal, obișnuit cu regulile democrației, statului de drept, justiție legala, respectarea legilor etc. Eu spun doar bravo celor care și-au prezervat dovezi ale abuzurilor…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor in direct la Antena 3. Fostul deputat 'o mitraliaza' pe Laura Codruta Kovesi, dar nu-l menajeaza deloc nici pe fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu. Ghita spune ca sefa DNA ar fi fost la el acasa.Vezi si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, sa il excluda din magistratura pe procurorul DNA Mircea Negulescu, faimosul „Portocala" de la Ploiesti, cel care l-a arestat preventiv pe cumnatul lui Victor Ponta si l-a anchetat...

- Decizia de astazi de excludere din magistratura a fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu, l-a facut pe Victor Ponta sa iasa la atac. Fostul premier 'a dat de pamant', pur si simplu, cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, pe care o considera vinovata de mentinerea celui poreclit 'Portocala' in…

- Fostul premier al Romaniei Victor Ponta va fi citat de instanța suprema pentru a da o declarație de martor in dosarul in care Sebastian Ghița este judecat pentru fapte de corupție in legatura cu intervenții la capii poliției prahovene. La termenul de luni al procesului judecatorii au audiat mai mulți…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au decis sa amane pentru 30 ianuarie luarea unei decizii in privința procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul CSM anunta, in urma exercitarii actiunii…

