- Mai multe școli postliceale private și de stat din Targu Jiu sunt verificate de Corpul de Control al ministrului Educației. Verificarile au fost declanșate de scandalul diplomelor false izbucnit in capitala, iar oficialii Ministerului vor...

- Ministrul Ecaterina Andronescu le-a declarat jurnaliștilor de la Goteborg ca a cerut corpului de control sa verifice "toate școlile postliceale sanitare, indiferent daca sunt de stat sau particulare, și le-am atras atenția ca acolo unde sunt nereguli școala trebuie sa se inchida". Școlile,…

- Mai mulți directori de școli din Gorj au fost reclamați la Ministerul Educației. O echipa trimisa de ministrul Ecaterina Andronescu a venit sa verifice sesizarile din teritoriu. Au fost facute plangeri la adresa conducerilor liceelor din Turbur...

- Ministerul Educației a decis suspendarea cursurilor in toate școlile din țara in ziua de vineri. „In data de 25 ianuarie 2019 se suspenda cursurile in toate unitațile de invațamant preuniversitar din Romania. Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala…

- Colegiul Tehnic "Ion Mincu" din Targu Jiu a ramas fara administrator de patrimoniu, asta dupa ce persoana care ocupa acest post s-a transferat la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Gorj. Inițial, a fost vorba doar de o detașare pen...

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu este bun de plata. Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au aplicat trei amenzi unitații medicale, in urma unui control care a avut loc la sfarșitul...

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a afirmat joi, la Alba Iulia, ca va fi crescuta cifra de scolarizare la scolile profesionale si ca se va cauta sa fie gasita o forma de liceu tehnologic dual, cu mai multa practica.

- Un steag de mari dimensiuni a fost arborat, marti, la Colegiul Tehnic „Ion Mincu" din Targu Jiu. Drapelul se intinde pe doua etaje. Este vorba de o actiune pe care unitatea scolara a organizat-o cu ocazia sarbatoririi Centenar...