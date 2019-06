Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul flighradar24 arata ca avionul in care se afla Radu Mazare a schimbat direcția, facand o bucla inainte de a-și relua direcția spre București. Din cauza furtunii din Capitala, aeronava nu poate ateriza in Capitala la ora stabilita. Pe flighradar, ora estimata pentru aterizare este 20:35, inițial…

- Ecaterina Andronescu nu a ajuns la un eveniment din București din cauza traficului de la Suceava pana in Capitala, potrivit consilierului sau, Radu Szekely. Pe de alta parte, Ministerul Educației susține ca ministrul a participat la evenimentul respectiv.”Din pacate, doamna ministru Andronescu…

- Rasturnare de situatie in cazul soferului de autobuz care a spulberat patru masini si s-a oprit in zidul unui bloc din Bucuresti. In exclusivitate pentru Observator, barbatul face dezvaluiri suprinzatoare.

- Tales Soares a murit subit, dupa ce a cazut pe podium, in timpul unei prezentari a casei de moda Ocksa. Se pare ca acesta ar fi avut o problema medicala nedescoperita, dupa cum susțin medicii. Cauza oficiala a morții va fi stabilita dupa efectuarea autopsiei și a testelor toxicologice. Tales Soares…

- Un barbat din Arad și-a amenințat parinții cu bataia iar polițiștii au emis un ordin de protecție impotriva lui. Agresorul a fost evacuat din casa și nu mai are voie sa se apropie de mama și tatal sau la mai puțin de 200 de metri. In situația in care incalca ordinul de restricție, va fi reținut și chiar…

- Traficul pe Autostrada A1 Sibiu-Deva este restrictionat, marti, pana la ora 18.00, pe prima banda a sensului Sebes – Sibiu, din cauza unor lucrari, anunta Centrul Infotrafic. Restrictii sunt si pe tronsonul Bucuresti – Pitesti, tot din cauza unor lucrari. Centrul Infotrafic al…

- sIncident șocant in Capitala! O ambulanta SMURD care preluase un pacient s-a rasturnat, duminica dimineata, in urma unei coliziuni cu un autoturism care nu i-a acordat prioritate la intersectia bd. Eroilor cu Splaiul Independentei, a informat Brigada Rutiera.

- Prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, a participat, luni, la Biblioteca Centrala Universitara din București, la evenimentul la care Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) i-a acordat inalta distinctie de Doctor Honoris Causa.Cu ocazia acordarii inaltului titlu,…