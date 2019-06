Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar se asteapta de la autoritatile romane sa readuca cimitirul militar din Valea Uzului ''la starea sa initiala'', a declarat marti in Parlamentul de la Budapesta ministrul ungar de externe Peter Sz...

- Violențele dintre romani și maghiari in Valea Uzului dau naștere unui conflict diplomatic de proporții intre Romania și Ungaria.Citește și: Liviu Dragnea e pazit 24 de ore din 24 pentru ca intra in categoria deținuților vulnerabili: 'Vine unul cu un cuțit și il baga in el. Ce faci atunci?'…

- Ministerul de Externe de la Budapesta l-a convocat, vineri, pe ambasadorul Romaniei in Ungaria pentru a da explicații privind incidentele de joi de la Cimitirul militar din Valea Uzului, transmite Digi24 Vicepremierul Zsolt Semjen a scris, joi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto s-a intalnit cu omologul sau roman Teodor Melescanu, caruia i-a ''cerut insistent'' ca Romania ''sa nu tolereze provocari'' si sa ''faca totul pentru a evita orice incalcare a legii'' in ceea ce priveste cimitirul militar din Valea Uzului, a anuntat joi…

- Viktor Orban i-a solicitat lui Donald Trump sa intervina și sa ajute la incheierea unei intelegeri de cooperare cu Romania pentru initierea "cat mai curand posibil" a operatiunilor de extractie a gazelor naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Presa maghiara scrie ca in timpul discuțiilor pe care…