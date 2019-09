Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de teroare intr-o școala din Gorj. O bucata din tavanul Scolii Gimnaziale din comuna Calnic s-a desprins in timpul lucrarilor efectuate la acoperișul cladirii. Doar norocul a facut ca in școala sa nu aiba loc o adevarata tragedie.In timpul incidentului, nu au fost victime, copiii aflandu-se…

- Biroul Executiv National al Sindicatului Roman al Jurnalistilor (SRJ) MediaSind, intrunit luni, solicita Inspectiei Generale a Muncii sa intervina pentru oprirea organizarii concursurilor de angajare "prin eludarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca din SRTV", potrivit unui comunicat remis…

- Biroul Executiv National al Sindicatului Roman al Jurnalistilor MediaSind a decis suspendarea actiunilor greviste ce urmau sa fie declansate, conform calendarului stabilit de Adunarea Generala, incepand cu data de 2 septembrie 2019, la nivel national, conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES.…

- Angajatii Societatii Comerciale de Reparatii Locomotive, filiala Iasi, au declansat, miercuri, 7 iulie, o greva spontana, fiind nemultumiti de nivelul salarizarii. Grevistii solicita ca salariile lor sa aiba acelasi cuantum cu cel al colegilor de la CFR Calatori. „Toti cei de la SCLR suntem in conflict…

- Ministerul Muncii confirma reprezentativitatea Federatiei Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind la nivelul TVR prin adresa nr. 36/I.M. din 17 iulie 2019, document care, totodata, stipuleaza posibilitatea renegocierii Contractului Colectiv de Munca in orice moment de catre oricare parte indreptatita,…

- Biroul Executiv National al Sindicatului Roman al Jurnalistilor MediaSind a decis luni convocarea Adunarii Generale in sesiune extraordinara, in data de 11 iulie 2019, pentru a analiza oportunitatea declansarii unor actiuni greviste in Agentia Nationala de Presa AGERPRES, conform unui comunicat al…

