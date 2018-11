Scandalul din PSD, efect în coaliție. Tăriceanu: Trebuie mers până la capăt Calin Popescu Tariceanu a explicat cum se vad, din punctul de vedere al unui partener in coaliția de guvernare, convulsiile din interiorul PSD in special dupa excluderile de luni, la CEx al PSD: ”Am discutat cu unii colegi și sunt preocupați: daca nu cumva majoritatea din parlament va fi afectata. Evident ca la voturi. Orice proiect guvernamental sau al coaliției tot la vot ajunge. Majoritatea pe care o avem este confortabila. Eu sper ca aceste mișcari sa nu afecteze mai mult PSD-ul pentru ca sa ne ducem la bun sfarșit angajamentele. Mi se intampla des sa stau de vorba cu oamenii prin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

