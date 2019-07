Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea o ironizeaza pe Viorica Dancila și spune ca, daca i se va indica un ghișeu unic unde sa își depuna oficial candidatura pentru prezidențiale, va face acest lucru. Inițial, premierul a subliniat ca primarul general nu și-a anunțat înscrierea în cursa, relateaza Mediafax.„Doamna…

- Gabriela Firea a rabufnit in direct la Antena 3 suparata de maniera in care Viorica Dancila a refuzat sa sondeze șansele reale ale posibilor prezidențiabili, motivand ca aceștia nu s-au inscris ca și candidați la prezidențiale.Citește și: Detalii despre soția lui Calin Popescu Tariceanu! Cat…

- Biroul Politic Național al PSD va avea loc marți, la Parlament, incepand cu ora 11:00. Social-democrații vor alege candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale, urmand ca mai apoi propunerea sa fie validata in Comitetul Executiv, incepand cu ora 12:00, potrivit Mediafax. Oficial au…

- "Noi avem candidat! Candidatul nostru este domnul Calin Popescu Tariceanu. Saptamana viitoare vom anunța oficial și foarte probabil vom merge in alegerile prezidențiale in alianța cu Pro Romania", a spus Catalin Harnagea, consilierul lui Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3. PSD va avea candidat…

- Ședința Comitetului Executiv al PSD este una tensionata, asta pentru ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Viorica Dancila.Conform surselor noastre, Firea i-a reproșat Vioricai Dancila ca a incalcat regulile și a vorbit public despre o candidatura.…

- In prima ședința CEX dupa alegerea Vioricai Dancila in fruntea PSD a fost suspendat din partid pentru o perioada de 6 luni primarul sectorului 3, Robert Negoița, in timp ce liderul PSD din Senat, Șerban Nicolae, a fost schimbat din funcție.Liderul PSD Sector 4, Daniel Baluța, a povestit joi,…

- Președintele interimar al PSD Viorica Dancila a anunțat ca in sondajele interne PSD pentru desemnarea prezidențiabilului va fi testat și un candidat comun PSD-ALDE. Intrebata daca va fi introdus in sondaje numele lui Caln Popescu Tariceanu, Dancila a raspuns „Sigur”. „Candidatul trebuie sa fie cel…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat marti ca, in urma discutiilor avute la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-a ajuns la concluzia ca sumele de care primariile "au fost vitregite" in ultimele trei luni vor fi restituite…