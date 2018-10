Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban i-a avertizat, in prima sedinta a BEx al partidului, pe liberalii care il contesta ca va lua masuri si va pune in aplicare statutul formatiunii, au declarat surse politici, pentru MEDIAFAX. Liderul liberal le-ar fi spus acestora ca "va da cu bata".

- Liderul PNL Ludovic Orban se loveste deja de contestatarii in interiorul partidului, dupa modul in care a pozitionat formatiunea la referendumul pentru familia traditionala. Deputatul Adriana Saftoiu il acuza ca a aruncat partidul intr-o aventura. Se cere si demisia secretarului general al PNL, Robert…

- Desfașurare de forțe la Parlament. Liderul PSD, Liviu Dragnea, are o ședința cu liderii PSD care il susțin. Conform Romania TV, mai mulți lideri ai organizațiilor din țara care și-au exprimat susținerea fața de Dragnea s-au strans in fața biroului acestuia de la Camera Deputaților, acolo unde…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a discutat cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu in biroul președintelui Camerei Deputaților. Potrivit surselor Hotnews.ro una dintre temele discutate de catre cei doi lideri este modificarea legii offshore. De altfel, la finalul ședinței Tariceanu a confirmat ca s-a discutat…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, face un anunț-bomba. Intr-o postare pe Facebook acesta face referire la numele adevaratului prezindențiabil din PSD, in condițiile in care social-democrații au anunțat ca alianța PSD - ALDE ar putea sa mearga pe mana lui Calin Popescu Tariceanu in cursa pentru președinția…

- Mai mulți parlamentari și primari liberali care provin din fostul PDL au venit miercuri la sediul partidului din Aleea Modrogan pentru a participa la ședința informala convocata saptamana trecuta de Vasile Blaga, fost co-președinte al PNL. Printre cei care participa se numara și primarul municipiului…