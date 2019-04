Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis este prezent la bilanțul Ministerului Public, pentru anul 2018. Procurorul general, Augustin Lazar, a prezentat cifrele și a precizat ca anul 2018 „a fost anul in care s-au...

- Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste de urgenta pentru a discuta despre modificarile aduse de ordonanta de urgenta adoptata saptamana trecuta, informeaza antena3.ro.Tot azi, Augustin Lazar va ar putea contesta la CCR actul normativ, care ar bloca, in opinia lui, activitatea sistemului de…

- PNL va depune un proiect legislativ pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, a anunțat luni prim-vicepreședintele partidului, Raluca Turcan. Liberalul a adfirmat ca daca magistrații savarșesc abuzuri, ar fi trebuit sancționați de CSM și Inspecția Judiciara.„Am…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a avut prima reacție in legatura cu chemarea Laurei Codruța Kovesi la audieri la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, dupa plangerea depusa de omul de afaceri Sebastian Ghița, care a acuzat ca fosta șefa a DNA i-ar fi cerut bani pentru…

- Procurorul general Augustin Lazar a avut o intrevedere, la sediul PICCJ, cu presedintele Eurojust, Ladislav Hamran, iar una dintre temele abordate se refera la operationalizarea Parchetului European. "Intalnirea a avut ca teme centrale operationalizarea Parchetului European (EPPO) si cooperarea…

- Miercuri, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va dezbate ce instanta are competenta de a judeca dosarul in care procurorul general Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare a sa din functie.

- Scandalul a izbucnit in zona Palatului de Justiție din municipiul Constanța, in fata Tribunalului. Oamenii legii au pus la pamant mai multe persoane, pe care ulterior le-au condus la Secția 3 Poliție in vederea luarii masurilor legale ce se impun. "In jurul orei 12.30, a izbucnit un conflict,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca nu crede ca PSD va adopta o ordonanța de urgența pentru aministie și grațiere, deoarece un astfel de act normativ ar insemna „o tradare majora fața de interesele fundamentale ale Romaniei”, in contextul Președinției Consiliului UE, conform Mediafax.„Inseamna…