Scandalul din jurul lui Kelemen Hunor ia amploare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe ungar a anuntat sambata ca l-a convocat, luni, pe ambasadorul Ucrainei la Budapesta, in legatura cu refuzul autoritatilor ucrainene de a-i permite presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, accesul in Ucraina, informeaza agentia MTI, potrivit Agerpres. Kelemen Hunor a anuntat…

- Ministerul de Externe ungar a anuntat sambata ca l-a convocat, luni, pe ambasadorul Ucrainei la Budapesta, in legatura cu refuzul autoritatilor ucrainene de a-i permite presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, accesul in Ucraina, informeaza agentia MTI. Kelemen Hunor a anuntat mai devreme in…

- Ministerul de Externe ungar a anuntat sambata ca l-a convocat, luni, pe ambasadorul Ucrainei la Budapesta, in legatura cu refuzul autoritatilor ucrainene de a-i permite presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, accesul in Ucraina, informeaza agentia MTI. Kelemen Hunor a anuntat mai devreme in aceeasi…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a anunțat, joi, ca va discuta cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu, despre situația UMF Targu Mureș, sperand in realizarea unui acord care sa prevada inființarea secției maghiare, transmite corespodnentul MEDIAFAX.Szijjarto Peter a declarat,…

- Asigurarea unei prezente puternice a Ungariei in viitorul Parlament European (PE) este un obiectiv-cheie pentru alegerile din luna mai, au afirmat joi la Budapesta premierul Viktor Orban si presedintele UDMR, Kelemen Hunor, relateaza MTI, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA…

- Ministerul de Externe al Ucrainei considera inadmisibile declaratiile facute de un inalt oficial de la Budapesta cu privire la Legea educatiei ucraineana, se mentioneaza intr-un comunicat al diplomatiei Kievului, postat vineri pe site-ul institutiei si citat de Ukrainska Pravda si Capital.ua, potrivit…

- Solicitarea autoritatilor americane ca Ungaria sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu energie si sa isi reduca dependenta de Rusia este blocata de mai multe state aliate din Uniunea Europeana si NATO, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, respingand criticile potrivit carora…

- Cateva mii de unguri au manifestat la Budapesta, sambata, impotriva premierului Viktor Orban si noii legi care modifica regimul orelor suplimentare, transmit MTI si Reuters, potrivit Agerpres. Protestatarii au purtat un banner cu mesajul ''Ne-a ajuns!'' si drapele ale Ungariei si ale Uniunii…