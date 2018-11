Intr-un mesaj pe Facebook, Oana Stanciulescu s-a delimitat de scandalul din ultimele zile si a anuntat ca nu va mai aparea la Realitatea TV, ea fiind unul dintre invitatii permanent ai task show-ului „Jocuri de putere“, moderat de Rares Bogdan. „Pentru mine Realitatea este un capitol incheiat. Am luat decizia in urma cu doua saptamani. Din decenta, nu am facut niciun fel de declaratii. Dar pentru ca s-au facut tot felul de insinuari la gramada, vreau sa precizez ca nu am nimic de-a face cu ce s-a spus in spatiul public in ultimele zile. Sunt ziarist de aproape 30 de ani si in tot acest timp…