- Acestea se vor desfasura in parteneriat cu trei facultati de asistenta medicala din Lituania, Polonia si Cipru, cat si cu o organizatie de ingrijiri la domiciliu din Italia. Cei care doresc, pot urma incepand cu 15 aprilie modulele online prin crearea unui cont pe platforma infomedical.eu. Pentru modulele…

- Facebook este prins, inca o data, intr-un mare scandal! Estre vorba de confidențialitatea unor date divulgate de pe apelurile și mesajele trimise și primite pe telefoanele mobile cu sistem Android. Totul a fost posibil din cauza modului superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul…

- Scandalul referitor la folosirea neautorizata a datelor utilizatorilor Facebook de catre consultantii politici s-a extins marti, cand un informator a declarat in Parlamentul britanic ca firma canadiana AggregateIQ a dezvoltat un program pentru tintirea alegatorilor republicani in alegerile prezindentiale…

- Mark Zuckerberg a anuntat saptamana aceasta mai multe masuri pe care Gacebook le va face dupa scandalul Cambridge Analytica referitor la aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, pentru a preveni eventuale abuzuri. Masurile anunțate: Toate aplicatiile care strang date…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește, astazi, incepand cu ora 12.00, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu”, dezbaterea cu titlul “Biblioteca Vie – Hiperconectivitatea Online – pro și contra. Protecția datelor personale și a vieții private in era digitala”. ...

- Sediul companiei Cambridge Analytica a fost perchezitionat de ofiterii Comisiei britanice pentru Informatii, pe fondul acuzatiilor ca ar fi folosit in mod fraudulos date a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook.

- V-ati intrebat vreodata cat rau poate sa produca un like pe Facebook? O poza aparent inofensiva? Un share la un video cu o pisicuta? O felicitare virtuala? Ce se intampla zilele acestea cu Facebook si Cambridge Analytica ar putea schimba radical regulile jocului online. In plus, experții in Social Media…

- Justitia britanica a autorizat, vineri, perchezitionarea serverelor Cambridge Analytica, compania acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamântul acestora, transmite AFP.

- Retelele sociale si platformele digitale trebuie sa garanteze ''o protectie totala a vietii private'' a cetatenilor, insista Romania, alaturi de tarile Uniunii Europenem in concluziile pe care urmeaza sa le adopte joi in cadrul unui summit la Bruxelles, in plin scandal privind folosirea datelor a…

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…

- Ministrul britanic al culturii Matt Hancock a apreciat joi drept insuficiente masurile anuntate cu o zi inainte de patronul Facebook, Mark Zuckerberg, pentru protejarea datelor utilizatorilor, dupa scandalul...

- Guvernul cere socoteala Comisiei Europene pentru o scrisoare trimisa in Romania in urma cu mai bine de cinci ani, prin care erau cerute, pentru intocmirea raportului privind starea justitiei, date privind mai multe dosare penale. Pe lista europenilor se regasesc nume precum Adrian Nastase si Dan Voiculescu.…

- Scandalul datelor furate din Facebook ajunge și in Romania. Potrivit AP, Cambridge Analytica ar fi vrut sa angajeze un consultant britanic, care sa lucreze pentru PSD la alegerile din 2016. Acesta ar fi refuzat insa...

- Firma Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic britanic pentru a lucra pentru Partidul Social-Democrat din Romania, relateaza Associated Press.

- Aleksandr Kogan, un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova si care este acuzat ca ar fi ajutat la colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane, sustine ca este folosit drept "tap ispatitor" de companiile Facebook si Cambridge Analytica, informeaza site-ul Politico.eu.

- Campaniile umanitare derulate de Asociația “Solidar” Vaslui au avut mereu ecou in randul persoanelor care au dorit sa faca un bine semenilor mai puțin norocoși. La fiecare apel, voluntarii au primit sute de pachete, pe care le-au daruit, la randul lor, persoanelor care aveau nevoie. Ei au insa o mare…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Aactiunile Facebook s-au depreciat cu 7%. S-a intamplat acest lucru dupa ce s-a aflat ca datele a 50 de milioane de utilizatori ar fi fost accesate si folosite ilegal pentru a manipula electoratul la refendumului pentru Brexit si alegerile prezidentiale americane

- Unul dintre cei mai mari indici bursieri americani, Dow Jones, a suferit o lovitura semnificativa, luni dimineața, din cauza unui scandal recent care s-a produs in jurul companiei Facebook. Scaderea resimțita a fost de 220 de puncte, sau 0,9% din valoarea totala a DJIA. Cea mai mare presiune de vanzare…

- Romania conduce topul european al riscului de saracie in randul persoanelor angajate. Țara noastra, este urmata la mare distanța de Grecia, Spania și Luxemburg. Romania a inregistrat cea mai mare rata a riscului de saracie in randul persoanelor angajate din Uniunea Europeana. Potrivit datelor Eurostat,…

- Articolul isi propune sa explice proprietarilor sau managerilor de magazine online care este primul pas in implementarea regulamentului in asa fel incat aplicarea acestuia sa nu ingreuneze procesul decizional iar sanctiunile sa fie evitate.

- Scandalul politic de la Campia Turzii, generat de refuzul unor consilieri locali de a aproba mutarea sediului Poliției in locația fostului incubator de afaceri, cu inființarea serviciilor de pașapoarte, inmatriculari auto și eliberare permise de conducere, capata amploare. Read More...

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,04 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 27,57% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Deși s-a grabit sa spuna, in conferința de presa susținuta la DNA, ca nu a primit solicitarea ministrului afacerilor interne privind revocarea celor doi polițiști de la DNA Ploiești implicați in scandalul inregistrarilor, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, intarzie sa raspunda cererii de revocare. Nu la…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care si-a exprimat nemultumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA. "Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul…

- Silvia Zaharia este originara din Nisporeni, unde a fost asistenta medicala la Centrul de Medicina Preventiva. Este cunoscuta in diaspora prin implicarea și dedicația pe care o are fața de cei care se afla in suferința și anume fața de copiii cu diabilitați, care au nevoie de proteze, dar și fața de…

- Astazi (6 februarie 2018) întreg internetul sarbatorește Ziua Siguranței pe Internet, ocazie cu care se recomanda ca orice persoana sau entitate care se intersecteaza cu mediul online sa se concentreze asupra securitații și siguranței în mediul online. Pentru cei care dețin un cont Google…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce o treime dintre acestia recunosc ca au fost, la randul lor, agresori in mediul online, reiese dintr-un studiu intocmit si publicat, ieri,…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Clubul Rotaract Targoviște, club partener și sponsorizat de Rotary Targoviște, a organizat duminica 04.02.2018 o acțiune umanitara dedicata persoanelor fara Post-ul Rotaract Club Targoviște, acțiune umanitara dedicata persoanelor fara adapost apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce jumatate dintre agresori nu stiu sa ofere un motiv precis pentru care se comporta agresiv pe internet. Peste o treime considera…

- Cercetarea de specialitate arata, totodata, ca jumatate dintre agresori nu stiu sa ofere un motiv precis pentru care se comporta agresiv pe internet, iar peste o treime dintre ei considera ca victima trebuie agresata pentru ca o percep enervanta, în timp ce altii sunt violenti din dorinta de…

- Serviciul de Informații Externe (SIE) a transmis, miercuri, Sursa Zilei un raspuns oficial in scandalul provocat de dezvaluirile facute de site-ul tolo.ro. Potrivit site-ului, numele fratele generalului Silviu Predoiu – Gabriel Predoiu, fost ofițer SRI – apare intr-un dosar instrumentat de DIICOT in…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- Campanie Facebook privind gestionarea datelor personale. Facebook lanseaza luni, 29 ianuarie, cu cateva luni inainte de intrarea in vigoare a noii legi despre protectia online a vietii private, o campanie de comunicare pentru consilierea numerosilor sai utilizatori europeni in ceea ce priveste gestionarea…

- Facebook lanseaza o campanie de comunicare pentru consilierea numerosilor sai utilizatori europeni in ceea ce priveste gestionarea datelor personale, luni, cu cateva luni inainte de intrarea in vigoare a noii legi despre protectia online a vietii private, transmite AFP.

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- Regulamentul GDPR (General Data Protection Regulation) va schimba regulile de protectie a datelor iar acestea vor afecta toate firmele in special site- urile si magazinele online. Din 24 mai 2018, folosirea datelor utilizatorilor se va modifica radical. Cu alte cuvinte, proprietarii de magazine online…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,765 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 26,30% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…

- Președintele Klaus Iohannis a avut luni o remarca enigmatica in privința deciziilor care vor fi luate in Comitetul Executiv al PSD și care ar putea duce la schimbarea Guvernului. Cu ocazia unui eveniment la Palatul Cotroceni, dedicat Zilei Culturii Naționale, președintele a avut urmatorul dialog cu…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare…