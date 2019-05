Stiri pe aceeasi tema

- Un var al presedintelui rus Vladimir Putin ar fi implicat in uriasul scandal de spalare de bani prin intermediul mai multor banci din Europa. Asa sustine un angajat al Danske Bank din Estonia. Activitatea filialei este suspendata din februarie si anchetata in Danemarca, Marea Britanie si Statele…

- Cu ocazia primei sale întrevederi cu secretarul de stat american dupa încheierea anchetei (pe tema amestecului Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016, n. red.), presedintele rus arboreaza o mina optimista, potrivit The Guardian, citat de Rador.Marti, Vladimir Putin i-a…

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…

- Rusia se pregateste de un razboi la scara larga in Europa, concentrand in ultimii ani la frontiera estica a NATO unitati de atac, a avertizat secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei (SNBO), Oleksander Turcinov, exprimand temerea ca Ucraina va fi primul avanpost pe care…

- Rusia se pregateste de un razboi la scara larga in Europa, concentrand in ultimii ani la frontiera estica a NATO unitati de atac, a avertizat secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei (SNBO), Oleksander Turcinov, exprimand temerea ca Ucraina va fi primul avanpost pe care va…

- Intr-un discurs sustinut saptamana aceasta, Vladimir Putin le-a reprosat SUA desfasurarea de noi sisteme de arme in Europa si a amenintat ca Moscova va instala la randul sau rachete ce ar putea atinge "teritoriile unde se afla centrele de decizii" ce ameninta Rusia. "Aceasta fanfaronada are…

- Rusia continua sa se inarmeze cu tehnologii de ultima generație, ce ar garanta victorii in eventualitatea unui conflict. Vladimir Putin a declarat ca, in acest moment, nicio alta țara nu va avea, nici in viitorul indepartat, arme asemanatoare celor din armata ruseasca.

- Pentagonul a anuntat joi efectuarea unui zbor de observare deasupra Rusiei pentru a evalua stadiul si activitatile fortelor armate ruse, in conformitate cu asa-numitul tratat international 'Open Sky' ('Cer deschis'), potrivit AFP.Acest tratat - semnat in 1992 la Helsinki si intrat in vigoare…