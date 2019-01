Scandalul corvetelor: Oficialii romani fusesera avertizati ca sunt probleme

Ministrul roman al Apararii si cel de Externe, consilierul prezidential pentru politica externa, dar si ambasadele Romaniei din Beijing, Berlin, Haga, Paris, Roma si Tokyo au fost avertizate in toamna anului trecut, printr-un mesaj al ambasadei Romaniei din Canberra, asupra unor intarzieri ale asocierii dintre concernul francez DCNS (Grupul Naval) si compania Lockheed Martin in contractarea si inceperea constructiei unor submarine pentru fortele navale ale Australiei.



Avertismentul a fost transmis in contextul intentiei Romaniei de modernizare a capabilitatilor militare nationale prin…