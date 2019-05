Stiri pe aceeasi tema

- Traian Paparete, unul dintre cei zece protestatari care l-au asteptat vineri 17 mai pe liderul PSD Liviu Dragnea la Topoloveni si au fost ridicati de jandarmi si dusi la sediul Politiei din oras, a fost amendat cu 1.000 de lei de Jandarmeria Arges. Traian Paparete este si corespondent al Rezistenta…

