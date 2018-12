Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment, atat Liviu Dragnea, cat si Florin Iordache au pe ordinea de zi doua cereri de revocare din functiile pe care le detin in conducerea Camerei Deputatilor. Aceasta procedura trebuie finalizata cu un vot final in urmatoarea sedinta de plen. Atata timp cat pe ordinea de zi vor fi aceste…

- Deputatii liberali vor boicota toate sedintele de plen al Camerei care vor fi conduse de Liviu Dragnea sau de Florin Iordache, pana cand cererile de revocare din functie a celor doi vor fi supuse votului, a anuntat joi purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "In acest moment, atat Liviu Dragnea,…

- Opoziția, in frunte cu PNL, a avut miercuri o acțiune in forța in plenul Parlamentului de revocare a lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputaților. Aceasta acțiune a fost una organizata atent de opoziție și coordonata de Ludovic Orban, a aratat Ionel Danca, purtatorul de cuvant al liberalilor.”Și…

- Neagu a precizat ca doar "l-a rugat, i-a facut o sugestie" lui Florin Iordache sa se ridice de pe scaun, ca sa paraseasca sedinta, si a acuzat o strategie a PSD menita "sa agite lucrurile" pe tema revocarii lui Liviu Dragnea si a lui Florin Iordache de la conducerea Camerei Deputatilor. "Nu…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a declarat, dupa scandalul din Camera, ca "a fost o zi trista in Parlament", acuzand opozitia ca, din dorinta de a-i suspenda pe el si pe Liviu Dragnea, opozitia a incalcat Regulamentul si Constitutia. "A fost o zi trista in Parlament. Din dorinta…

- Florin Iordache, cel care a condus, astazi, ședința in cadrul careia Opoziția a incercat schimbarea lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputaților a facut primele declarații dupa ce a fost la un pas de a fi linșat de aleșii PNL, USR și PMP."Regulamentul precizeaza ca cu acordul tuturor…

- Scandal in Parlament, dupa ce deputatii PNL au cerut modificarea regulamentului Camerei Deputatilor, pentru ca Liviu Dragnea sa poata fi revocat din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, insa Florin Iordache a refuzat sa supuna la cererea la vot. Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan,…