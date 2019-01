Stiri pe aceeasi tema

- MApN a inregistrat in 11 ianuarie, la Curtea de Apel Bucuresti, actiunea avand ca obiect "anulare act administrativ +suspendare dec. nr. 1331/28.12.2018", parati fiind presedintele Klaus Iohannis si Administratia Prezidentiala. Primul termen a fost stabilit in data de 29 ianuarie. Ministerul…

- Avocatul Toni Neacșu are o noua intervenție in scandalul recursului compensatoriu, afirmand miercuri, pe Facebook, ca gafele de comunicare și poziționare ale Ministerului Justiției duc la modificarea legii recursului compensatoriu.„Deci gafele de comunicare si pozitionare ale Ministerului…

- Presedintele Klaus Iohannis a catalogat drept inoportuna si riscanta intentia ministerului Apararii de a ataca in contencios-administrativ decretul de prelungire a mandatului sefului Statului Major, precizand ca de fapt Gabriel Les nu a avut o propunere pentru conducerea Armatei.

- PNL va inainta o acțiune in instanța impotriva Avocatului Poporului pentru a-l obliga sa sesizeze OUG privind masurile fiscale la Curtea Constituționala, a anunțat Ludovic Orban marți. El a mai spus ca va cere Curții Constituționale sa oblige Avocatul Poporului sa ceara control de constituționalitate…

- "Am luat decizia in Biroul Executiv de a finaliza pana la sfarșitul saptamanii viitoare o acțiune in contencios impotriva Avocatului Poporului pentru a-l obliga sa atace aceasta OUG (114/2018 privind implementarea unor masuri fiscale) la CCR. De asemenea intenționam in cursul acestei acțiuni pe care…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, lanseaza un nou atac pe Facebook, la adresa președintelui Klaus Iohannis in scandalul numirii noului șef al Statului Major al Armatei, susținand ca a incercat sa-l contacteze pe șeful statului direct, inainte de CSAT, insa i s-a raspuns ca "președintele este ocupat".

- "Acesta se numeste jaf! Dancila si Teodorovici, impinsi de la spate de Dragnea si sub privirea ingaduitoare a lui Tariceanu, au savarsit cea mai mare samavolnicie impotriva Romaniei, emitand ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii", a scris Basescu pe Facebook. Potrivit…

- Șeful statului a motivat prin faptul ca „acordarea unor pensii speciale pentru Avocatul Poporului și adjuncții sai constituie un privilegiu nejustificat fața de ceilalți demnitari cu același rang”. La mijlocul lunii octombrie, senatorii au aprobat proiectul de lege care ii va permite Avocatului Poporului…